Der SV Bad Buchau hat am Mittwoch in der Fußball-Bezirksliga Donau vorgelegt und den FV Altshausen mit 5:1 bezwungen. Bad Buchau hat somit zumindest bis zum Wochenende die Tabellenspitze übernommen. Mit 14 Treffern in drei Spielen scheint das Team vom Federsee die Offensivschwäche der vergangenen beiden Spielzeiten behoben zu haben. Bad Schussenried und Uttenweiler sind nach zwei Spieltagen noch unbesiegt, Uttenweiler ist auch noch ohne Gegentreffer. Hundersingen hat am Donnerstag mit 3:2 in Krauchenwies gewonnen.

FC Laiz – FV Bad Schussenried (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem Auftakt gegen die TSG Ehingen (1:1) stellt sich ein weiterer Favorit auf den Titel beim FCL vor. Die Gäste überzeugten bisher mit zwei Siegen (3:1, 4:2). Für den FC Laiz gilt es vor allem, Felix Bonelli auszuschalten, der fünf von sieben FVS-Treffern bislang erzielt hat. In der vergangenen Saison konnte der FC Laiz daheim die Violetten mit 3:0 bezwingen.