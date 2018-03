Der FV Bad Schussenried ist in der Fußball-Bezirksliga Donau beim FV Altshausen zu Gast (Sonntag, 15 Uhr). Die 0:3-Niederlage in Bad Buchau hat den Platzherren wehgetan. Im zehnten Heimspiel will sich das Team davon rehabilitieren. Gelingt der sechste Heimsieg, kann Altshausen aufatmen. Die Gäste haben im Jahr 2018 noch kein Pflichtspiel absolviert. Die aktuelle Form ist somit schwer einzuschätzen. In Altshausen haben die Violetten aber immer gut abgeschnitten. Stocker und Co. siegten zuletzt mit 4:1 und 4:2. Gelingt es, FVA-Torjäger Marc Krämer (14 Treffer) auszuschalten, ist der sechste Saisonsieg möglich.