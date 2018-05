Drei weitere Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Donau stehen auf der Liste. Der Fokus liegt diesmal auf dem Abstiegskampf, nachdem die Meisterschaft entschieden ist. Ebenweiler (in Bad Schussenried) und Schelklingen-Hausen sind weiter gefährdet. Aber auch Hohentengen, das in Altheim spielt, kann noch in die Abstiegszone abrutschen. Altheim und Rottenacker streben dagegen die 40-Punkte-Marke an. Doch dafür sind Siege notwendig.

FV Bad Schussenried – SV Ebenweiler (Mittwoch, 19.30 Uhr; Nachholspiel vom 17. Spieltag). Der Gastgeber patzte am vergangenen Wochenende daheim gegen Altheim mit 1:4. Die Gäste dagegen feierten den siebten Saisonsieg und haben den Sprung ins untere Tabellenmittelfeld fast geschafft. Die letzten beiden Partien konnte der SV Ebenweiler in Bad Schussenried erfolgreich gestalten (4:3, 4:2). Auch im Hinspiel siegte der SVE (4:2). Mit nur elf Heimpunkten sind die „Violetten“ die drittschlechteste Heimmannschaft in dieser Saison.