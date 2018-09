FV Bad Schussenried beweist Moral

Obwohl der SV Uttenweiler am Wochenende aussetzte und sein Spiel gegen den FCK/Hausen erst in der Woche spielt, bleibt Uttenweiler an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Donau. Bad Schussenried hat mit einem 4:3-Erfolg in einem Krimi gegen Neufra zwar nach Punkten gleichgezogen, aber Uttenweiler kann den alten Abstand wieder herstellen.

FV Bad Schussenried – FV Neufra/D. 4:3 (0:1). Trotz eines 0:2-Rückstandes und des 3:3-Ausgleichs kurz vor dem Ende, siegte der FV Bad Schussenried gegen den Derbyrivalen FV Neufra/D. Neufra ging vor stattlicher Kulisse von 600 Zuschauern nach einer Ecke durch Jörg Heckenberger in Führung (43.). Nach der Pause baute Bernhard Henning diese durch einen verwandelten Foulelfmeter aus. Doch dann schlugen die Minuten von Felix Bonelli. Nach einem Angriff über außen vollendete Bonelli zum Anschluss. Danach mussten die Violetten aber bis in die Schlussphase warten, ehe sie durch einen Elfmeter von Bonelli ausglichen. Bonelli zum dritten eine Minuten vor dem Ende sorgte für die (noch nicht endgültige) Wende, der nur zwei Minuten später und in Unterzahl Münz den Ausgleich für den FVN folgen ließ (90.+1). Doch nach einem Angriff über die linke Seite ließen Bonelli und Wildenstein den Ball für den am langen Pfosten postierten Dehlem durch, der zum 4:3 für die Gastgeber traf. In der Schlussphase sah FVN-Torwart Baric wegen Meckerns die Rote Karte.

„Über die 90 Minuten gesehen ein, denke ich, Sieg, der in Ordnung geht. Die große Zuschauerzahl hatten wir auch dem schönen Wetter und dem Heimatfest hier in Schussenried zu verdanken und einem Gegner, der ja bekanntermaßen auch immer sehr viele Zuschauer mitbringt“, sagte Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck.

Tore: 0:1 Jörg Heckenberger (43.), 0:2 Bernhard Henning (52./FE), 1:2, 2:2, 3:2 Felix Bonelli (54., 80./FE, 89.), 3:3 Christian Münz (90.+1), 4:3 Jan Dehmel (90.+2). - Zuschauer: 600. - Gelb-Rot: Ivan Baric (90.+6/FVN; Schiedsrichterbeleidigung). - Rot: Siegfried Lapin (89./FVN; Schiedsrichterbeleidigung).