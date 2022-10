Fuhrmannstag in Schussenried zieht Tausende Besucher an

Deutschlandweit wird am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. In Bad Schussenried fällt auf dieses Datum ein weiterer Festtag: der Fuhrmannstag. SZ-Mitarbeiter Manfred Waldeck nahm am Festzug teil und schildert, warum es ein so besonderes Erlebnis ist.

Es ist der 3. Oktober. Tag der Deutschen Einheit – und Fuhrmannstag in Bad Schussenried. Nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall soll er in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Und wir sind auf dem Weg dahin, mit der historischen Handdruckspritze der Mittelbiberacher Feuerwehr. Über 120 Jahre ist sie alt. Ein Relikt aus der Zeit, als die Pumpen noch nicht maschinell angetrieben wurden, sondern mit Muskelkraft betätigt werden mussten.

Der Fuhrmannstag 2022 in Bad Schussenried war ein Erlebnis für die ganze Familie. Hundrete Zuschauer säumten die Straße. (Foto: Georg Kliebhan)

Jeweils vier Feuerwehrmänner mussten an den beiden Pumpschwengeln schwer arbeiten, um eine ausreichende Wassermenge mit dem notwendigen Druck zum Löschen zu liefern. Zwei Pferde waren nötig, um die Spritze zum Brandort zu ziehen. Jahrzehntelang war dieses bedeutende Exponat in einem Schuppen abgestellt. Aber als dann 1997 die Bad Schussenrieder Brauerei Ott zur Teilnahme am ersten Fuhrmannstag aufrief, sah die Mittelbiberacher Wehr darin die Gelegenheit, das gute Stück einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und seitdem ist sie an allen Fuhrmannstagen mitgefahren – dieses Jahr zum 24. Mal. Trotz ihres Alters ist sie übrigens noch voll funktionstüchtig. Das konnte die Feuerwehr bei Wettkämpfen der Handdruckspritzen eindrucksvoll beweisen.

Allen Teilnehmern ist die Tradition wichtig

Am zugewiesenen Anspannplatz treffen nach und nach weitere Umzugsteilnehmer ein. Was führt sie hier zusammen? Was treibt sie an, zum Teil lange Anfahrtswege, das Herrichten ihrer Fahrzeuge und Geräte, das Anspannen der Pferde in Kauf zu nehmen? Danach gefragt, geben die meisten die gleiche Antwort: „Es ist halt Tradition“. Und bei weiterem Nachhaken erfährt man, dass sie als Hobby Pferde halten oder ein historisches Gefährt pflegen und das natürlich auch zeigen wollen.

„Die Initiatoren des Fuhrmannstages wussten, dass viele Menschen in Oberschwaben noch eine Kutsche oder ein altes landwirtschaftliches Gerät im Schuppen stehen hatten und wollten diese Schätze dort rausholen,“ erklärt Mit-Veranstalter Wolfgang Mayerföls die Idee hinter dieser Veranstaltung. Ein weiterer Magnet für die Teilnehmer ist das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten. Es ist schnell klar, dass sich fast alle kennen. Interessant ist, dass sich auffallend viele junge Leute an den historischen Geräten engagieren, obwohl sie diese im praktischen Einsatz nie erlebt haben.

90 Gespanne fahren mit

Auch wir laden unsere Spritze ab und spannen an. Heidi und Dollwen, die Pferde von Willi Bechter aus Aßmannshardt, werden uns durch den Ort ziehen. Um 13 Uhr stehen alle Gespanne an ihrem gekennzeichneten Aufstellungsort bereit und warten auf den Segen von Pfarrer Niki Schaepen und Pfarrer Georg Maile. Dann startet der traditionelle Umzug durch Bad Schussenried. 90 historische Gespanne – Hochzeitskutschen, Feuerwehrfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Marktwagen, Brauereiwagen und viele andere – paradieren durch Bad Schussenried und geben den Zuschauern am Straßenrand einen Rückblick in die oberschwäbische Geschichte.

Die meisten stammen aus der Zeit vor der Erfindung des Kraftfahrzeuges und werden deshalb von Pferden gezogen. Die Gespanne kommen hauptsächlich aus Oberschwaben. Aber auch aus dem Großraum Stuttgart und vom Bodensee sind Umzugsteilnehmer angereist. Alois Heidegger kommt gar aus Vorarlberg. Sein „Gig“, eine zweirädrige offene Kutsche, ist ein typisches Offiziersfahrzeug, wie sie beim Schweizer Militär eingesetzt waren. Gezogen wird es von einem Schwarzwälder Hengst. Alois ist Mitglied beim Fahrerstammtisch Bad Waldsee und darüber beim Fuhrmannstag in Bad Schussenried dabei, wie auch mehrere seiner Stammtischkollegen.

Abschluss in der Brauerei Ott

Wir haben die Startnummer 81 und fahren deshalb fast am Ende des Zuges. Es dauert endlos, bis wir zum Brauereihof – dem eigentlichen Startpunkt – vorgerückt sind. Aber dann erwartet uns beim Einschwenken auf die Straße ein Applaus von Hunderten begeisterter Zuschauer, während auf der Tribüne der Kommentator Wolfgang Mayerföls über Lautsprecher unser Gefährt erläutert. Hans Hipper und ich sitzen hinten auf der Spritze. Willi Bechter und Hans Kästle führen das Gespann. Auf dem Kopfsteinpflaster der Hauptstraße werden wir ordentlich durchgerüttelt. Komfort spielte beim Bau der Spritze natürlich keine Rolle.

Wir biegen in den Klosterbereich ein, durchqueren ihn und kehren dann zurück auf die Hauptstraße. Tausende Zuschauer aller Altersgruppen am Straßenrand applaudieren, winken und fotografieren die vorbeiziehenden Festzugsgespanne. Auf jedem freien Platz an der Straße sind Tische und Bänke aufgestellt. Und nach dem total verregneten gestrigen Sonntag genießen die Besucher dort den herrlichen Sonnenschein.

Nach dem Marktplatz endet der Umzug und die einzelnen Gruppen fahren zurück zu ihrem Anspannplatz. Auch wir spannen die Pferde aus und verladen unsere Spritze wieder auf den Anhänger. Dann geht es zu Fuß zurück zur Bad Schussenrieder Brauerei. Die Familie Ott hat alle Fuhrleute in den Bierkrugstadel eingeladen. Bei Fleischkäse und Kartoffelsalat und natürlich Bier feiern sie ihre Teilnahme am 24. Fuhrmannstag. Zum Abschluss werden schließlich noch die jüngsten und die ältesten Teilnehmer am Festzug geehrt, sowie diejenigen, die zum 10. und zum 20. Mal dabei waren.