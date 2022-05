Für das Schussenrieder Magnusfest werden noch dringend Helfer gesucht

Zwei Jahre lang konnte das Schussenrieder Heimatfest nicht stattfinden – doch für dieses Jahr laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Obwohl das Fest erst im September ist, müssen schon jetzt die vielen Kostüme gesichtet und ausgebessert werden. Ein engagiertes Team ist damit derzeit beschäftigt, weitere Freiwillige werden noch gesucht. Zudem sucht der neue Vorstand des Brauchtumsvereins noch nach einem neuen Wirt für das Festzelt.

Normalerweise trifft sich das Team der „Prosecco-Damen“ einmal die Woche. Diesen Spitznamen hat Wolfgang Dangel den Damen verpasst, die sich regelmäßig im Haus des Brauchtums treffen, um dort jedes einzelne Kostüm in die Hand zu nehmen, es zu waschen, zu bügeln und auszubessern. Die Arbeit hört nie auf – wenn das Fest vorbei ist, werden alle Kostüme wieder eingesammelt und einzeln durchgesehen. Dennoch ist der Nähkreis auch ein sozialer Treffpunkt, bei dem viel geredet und auch zugehört wird.

Aufgrund der Pandemie konnte das wöchentliche Treffen lange nicht stattfinden. Doch nun geht es wieder los, worüber sich alle freuen. Der feste Kern des Teams besteht aus sechs Frauen. Ilona Krämer kann sich nicht mehr erinnern, wie lange sie und ihre Schwester Janette Walser schon dabei sind, aber zehn Jahre, meint sie, werden es schon sein. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, ihren Teil dazu beizutragen, dass das wichtigste Schussenrieder Fest erneut stattfinden kann. „Wir haben eine schöne Gemeinschaft und dieses soziale Miteinander hat während der Pandemie wirklich gefehlt“, sagt sie. Sie hofft, dass in nächster Zeit noch weitere Mitstreiterinnen gefunden werden. Vorkenntnisse brauche es keine.

Das Kinder-, Heimat und Magnusfest ist für viele Schussenrieder der Höhepunkt im Jahr. Amelie Dangel, die Tochter von Stadtrat Wolfgang Dangel, ist neu im Vorstand und zuständig für den Bereich Kommunikation. Wolfgang Mayerföls und Markus Gögler haben die Ämter ihrer Väter übernommen. Zu dritt planen sie nun das Fest. Dabei wollen sie im Kleinen neue Akzente setzen, insgesamt jedoch die bestehenden Traditionen wahren. „Für mich hat dieses Fest etwas Identitätsstiftendes und ich finde es daher wichtig, wirklich alle Bürger mit einzubinden“, sagt die Schussenriederin.

Warum dieses Fest identitätsstiftend ist

Jedes Jahr versetze sie der Geruch des Rummelplatzes zurück in ihre Kindheit und sobald die rot-weißen Fähnchen über den Dächern von Schussenried flattern würden, steige die Freude in ihr mit jeder Minute. „Jedes Kind aus Schussenried darf jedes Jahr aufs Neue beim Umzug mitlaufen und hat so einen festen Platz in der Gemeinschaft, das verwurzelt wirklich sehr“, erzählt sie. Eins der Ziele des neuen Vorstands: die Freundschaft zu den Ingoldingern wieder mehr aufleben zu lassen. Denn die Ingoldinger Kinder sind traditionell – aufgrund der gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaft – früher immer auf die Schussenrieder Schulen gegangen. Heute ist das nur noch zum Teil so. „Daher war das Fest auch für die Ingoldinger mit den Teilorten immer etwas Besonderes“, erklärt sie.

Das Programm des Heimatfestes steht im Groben schon fest: Wie jedes Jahr beginnt die viertägige Veranstaltung am Donnerstag, 15. September, abends mit der Jungbürgerfeier und einer ersten Aufführung der Heimatstunde. Am Freitag, 16. September, gibt es vormittags eine weitere Vorstellung für die Schüler. Neu ist, dass es aufgrund der großen Nachfrage nachmittags eine weitere Vorführung geben wird. Die Karten sind wie immer kostenlos. Abends folgt dann der Fassanstich im Festzelt. Dort spielt die Schussenrieder Stadtkapelle auf.

Was dieses Jahr anders ist als sonst

Am Samstag, 17. September, beginnt der Tag morgens mit dem traditionellen Seifenkistenrennen, nachmittags folgt der Kindernachmittag auf dem Rummelplatz und abends spielt eine Partyband im Festzelt. Am Sonntag, 18. September, begehen morgens die Vereine ihren Kirchgang beim Festgottesdienst, es folgt ein Frühshoppen im Festzelt und danach gibt es dort den ganzen Tag Unterhaltung durch die Musikvereine aus der Region. Nachmittags findet zudem das Fußballderby statt. Der Tag endet mit dem Lampionumzug der Kinder und einem Feuerwehr am Zellersee. Am Montag, 19. September, gibt es frühmorgens zuerst den Schülergottesdienst und im Anschluss dann den großen Umzug durch die Innenstadt, bei dem alle Kindergartenkinder und Schüler mitlaufen.

Was in diesem Jahr anders ist als sonst: Es fehlt dem Brauchtumsverein noch an Helfern. Und es gibt einige Musikvereine, die nicht auftreten können, weil sie zu wenige Mitglieder inzwischen haben. „Wir merken sehr deutlich, dass durch die Pandemie vielen Vereinen Mitgliedern fehlen. Der Fernseher ist unser größter Konkurrent geworden“, sagt Dangel. Sie hoffe sehr, dass im Laufe des Sommers wieder mehr Menschen Lust verspüren würden, sich zu engagieren. Denn nur so könnten so tolle Feste wie das Magnusfest zu einem Fest für alle Schussenrieder werden.