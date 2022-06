Führungen „Geheimnisse der Wildkräuter“ im Museumsdorf in Kürnbach

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach nimmt am Sonntag, 3. Juli, die Allgäuer Wildkräuterführerin Irene Bänsch aus Bad Waldsee Besucherinnen und Besucher mit auf einen Streifzug durch die Wiesen und den Kräutergarten. Um 11 Uhr und 14 Uhr finden die freien Sonderführungen rund um Wild- und Gartenkräuter statt. Kräuter waren besonders in vergangenen Zeiten aus den Gärten und Küchen der Menschen nicht wegzudenken. Was es mit Eberraute, Frauenmantel, Salbei und Co. auf sich hat, weiß Irene Bänsch auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Die Wildkräuterführerin zeigt in ihren Führungen den Kräutergarten und die Wildkräuter entlang der Wege des Museumsdorfs und erklärt die unterschiedlichen Verwendungsweisen der Kräuter: Im Garten sind Kräuter aus den Bereichen „Aberglauben“, „Küche“ und „Volksmedizin“ angebaut, während auf den Wiesen Wildkräuter jeder Art gedeihen. Die Führungen dauern etwa anderthalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Neben dem Museumseintritt fallen keine weiteren Kosten für die Führung an.