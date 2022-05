Führung durch die blühende Streuobstwiese

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach hat eine der sortenreichsten Streuobstwiesen des Landes. Am Sonntag, 15. Mai, können Besucher mit einer Führung die in der Blüte stehende Streuobstwiese erkunden. Der ehemalige Kreis-Gärtnermeister Ludwig Schwarz nimmt Interessierte um 11 Uhr und 14 Uhr mit auf eine einstündige Führung und erklärt, was es mit dem Obstbau sowie mit der Hege und Pflege der Bäume auf sich hat.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Führungen sind kostenlos, es wird lediglich der Museumseintritt fällig.