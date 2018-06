FUB-Haushaltsrede: Projekte kritisch betrachten

(grü) - Die FUB-Fraktion sieht zwar Bad Schussenried strukturell so gut aufgestellt „wie in den vergangenen 40 Jahren nicht mehr“, Fraktionssprecher Alexander Eisele deutete aber auch auf die Schwäche des Haushaltentwurfs: „ein Liquiditätsengpass, der sich in der mittelfristigen Finanzplanung ganz schnell auf mehrere Millionen auftürmen kann“. Eiseles Diagnose: „Sagen wir es mal so, das Controlling ist ausbaufähig.“

Einige geplante Projekte gelte es deshalb noch einmal kritisch zu betrachten: das Landessanierungsprogramm in der Kernstadt, die Bachgasse in Otterswang, der Radweg Sattenbeuren – Schussenried in der geplanten Variante, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Unbedingt angehen sollte die Stadt dagegen weiterhin das Thema Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Schul- und Sporthallensanierung, die Gründung eines Bauausschusses und das Zellersee-Projekt, bei dem die Verwaltung noch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung schuldig sei. Außerdem sollten in der Stadt für mehr Barrierefreiheit konsequent die Bordsteine gesenkt werden. Auf weitere Anträge verzichte die FUB bewusst, sagte Alexander Eisele.