Wer Interesse hat an dieser Wohn- und Betreuungsform oder Gastfamilie werden möchte, kann sich gerne an den Fachdienst wenden: Freundeskreis Schussenried, Betreutes Wohnen in Familien, Berliner Platz 5, 88400 Biberach, Telefon 0 75 83/ 570 96-05 oder unter www.freundeskreis-schussenried.de im Netz.