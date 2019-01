Freundeskreis sammelt 16 769 Euro für kranke Kinder

Geburtstagsfeste, Benefizveranstaltungen und Jahreskässchen haben dem Freundeskreis Bad Schussenried die fantastische Spendensumme von 16 769 Euro eingebracht. Der Freundeskreis sammelt das ganze Jahr über Spenden, um damit tumor- und leukämiekranke Kinder und deren Familien zu unterstützen, die in Ulm behandelt werden.

„Die Spenden setzen sich zum einen aus den herausragenden Aktionen Mitmachen-Ehrensache zusammen“, erklärt Mitglied Gertrud Buck. So flossen hierbei allerlei Geldbeträge von der Drümmelbergschule,dem Caspar-Mohr-Gymnasium und der Jakob-Emele-Realschule aus Bad Schussenried sowie der Wielandschule Laupheim und der Realschule Erholzheim der guten Sache zu. Zudem gab es zahlreiche Privatspenden. Otto Welte unterstützte den Verein mit dem Erlös seiner Auflösung der Metzgerei im ZfP Bad Schussenried mit einer grossen Summe. Monika Ronneburg strickte Socken und bot diese zum Verkauf an. Der Kindergarten Villa Kunterbunt in Binzwangen spendete den diesjährigen Erlös aus der St. Martinsfeier für das Projekt Pallikjur. Die Mario Gomez Marketing GmbH unterstützte mit einem hohen Geldbetrag den neu erbauten Spielplatz. Und Christel Frank und Eva Koschinski backten wie jedes Jahr fleißig Plätzchen für den Weihnachtsmarkt der Erlebnisbrauerei Ott. Ein besonderes Geschenk bescherte die Jugendkapelle in Bad Schussenried mit ihrem eindruckvollen Benefizkonzert zugunsten des Förderkreises. Und die „DonauKappen“ sammelten ebenfalls selbstlos für den guten Zweck.

Weitere Spenden kamen bei Geburtstagsfeiern, Jahresspendenkassen zusammen sowie von Menschen, die über die Genesung eines kranken Familienmitglieds auf diesem Weg ihre Dankbarkeit und Verbundenheit ausdrücken wollen. Die Spenden werden verwendet für die vielseitige Arbeit des Förderkreises. Wolfgang und Luitgard Kasper-Merbach beenden ihre Mitarbeit im Freundeskreis. Dafür sprachen die anderen Mitglieder ihren Dank aus.