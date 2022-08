Freilichtmuseum profitiert von Soforthilfeprogramm Heimatmuseen

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach erhält eine Unterstützung aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Insgesamt 21 720 Euro fließen im Rahmen des Soforthilfeprogramms Heimatmuseen 2022 in infrastrukturelle und inhaltliche Modernisierungsmaßnahmen des Freilichtmuseums. Das teilt das Landratsamt mit.

Das Förderprogramm wird vom Deutschen Verband für Archäologie getragen. Es richtet sich unter anderem an Freilichtmuseen mit dem Ziel, die Einrichtungen in ihrer Weiterentwicklung zu stärken und so die kulturelle Teilhabe für die Bevölkerung in ländlichen Regionen zu verbessern.

„Dass der Bund unser Museumsdorf einmal mehr für eine Förderung ausgewählt hat, würdigt zum einen die hohe inhaltliche Qualität unseres Freilichtmuseums und zum anderen auch die große Strahlkraft von Kürnbach für die Kultur und den Tourismus in der Region“, sagt Landrat Dr. Heiko Schmid erfreut.

Das Projekt trägt den Titel „Museumsdorf modernisieren – mit Investitionen kulturelle Teilhabe nachhaltig stärken“. Mit infrastrukturellen und inhaltlichen Modernisierungsmaßnahmen will das Museumsdorf bisher nicht oder nur schlecht erreichte Zielgruppen ansprechen und so für die Inhalte des Freilichtmuseums begeistern.

So soll unter anderem ein Audio-System eingeführt werden, das Menschen mit Hörhilfen bei Führungen ein besseres Verstehen ermöglicht. Zudem können dank der Unterstützung Hocker angeschafft werden, die älteren Menschen die Möglichkeit zum Sitzen geben. Weiterhin werden kleinere Ausstellungselemente modernisiert und die infrastrukturelle Ausstattung im Eingangsbereich und für Veranstaltungen verbessert.

„Uns ist es wichtig, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern einen informativen, unterhaltsamen und möglichst komfortablen Museumsbesuch bieten.