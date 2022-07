Freie Führung durch das Museumsdorf

Die Museumsbegleiterinnen des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach Angela Körner-Armbruster und Monika Doubeck nehmen die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 24. Juli, mit auf eine Entdeckungsreise im Museumsdorf. In zwei freien Führungen um 11 und 14 Uhr erfahren die Besucherinnen und Besucher laut Pressemitteilung des Landratsamts Biberach mehr darüber, wie die Häuser ins Museumsdorf kamen und ob die Strohdächer auch wirklich wasserdicht sind.

Dabei entführen die Museumsbegleiterinnen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in den oberschwäbischen Dorfalltag von damals und schildern, wie die Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren beispielsweise, was es mit dem „Vorgänger des Finanzamts“ auf sich hat, was es bedeutet, „einen Zahn zuzulegen“ oder wie es ein Schwabenkind zum Großhofbesitzer brachte.

Die Führungen dauern etwa eine Stunde und sind kostenlos, es wird lediglich der Museumseintritt fällig. Treffpunkt für die Führungen ist an der Museumskasse.