Elf Frauen des katholischen Frauenbunds Bad Schussenried haben in diesem Jahr eine alte Tradition fortgesetzt und zu Maria Himmelfahrt 130 Kräuterbüschel gebunden. Diese wurden beim Gottesdienst in der Kirche St. Magnus in Bad Schussenried geweiht und gegen eine Spende angeboten. Dabei kamen 625 Euro zusammen, über die sich die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach sehr freut. Diakon Hans-Jürgen Hirschle durfte als Mitglied des Leitungsteams - stellvertretend für alle Mitarbeitenden - den Scheck von Elisabeth Ehrhart und Christa Oberhofer in Empfang nehmen. Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ bedankt sich die Notfallseelsorge für diese wertvolle Unterstützung ihrer Arbeit bei all den Spendern und vor allem bei den Frauen des Frauenbunds, die die Sträußchen gebunden haben. Das Geld wird für die Aufgaben der Notfallseelsorge sowie für die Aus- und Fortbildung verwendet. Damit kommt es den Betroffenen im gesamten Landkreis zugute, die in den ersten Stunden einer Not- und Krisensituation durch die überwiegend ehrenamtlich Mitarbeitenden begleitet und unterstützt werden.