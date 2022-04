Frau begeht Unfallflucht in Bad Schussenried

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Ulmer Polizei gegen eine Frau, am Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Bad Schussenried verursacht hat.

Kurz vor 8.45 Uhr war die 69-Jähirge mit ihrem Mini in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Nachdem sie beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Honda streifte, fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 32-jährige Honda Fahrer fuhr der Frau hinterher. Wie die Polizei weiter berichtet, gelang es ihm, die Fahrerin zum Anhalten zu bringen. Nach einem kurzen Gespräch stieg die Seniorin in ihr Fahrzeug ein und fuhr erneut weiter. Dabei stieß sie gegen einen Metallpfosten. Mehrere Hundert Meter weiter hielt sie erneut an. Die herbeigerufene Polizei kontrollierte die Frau und entschied, sie wegen ihres akuten Gesundheitszustandes nicht weiterfahren zu lassen. Die Polizisten nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab und untersagten der 69-Jährigen die Weiterfahrt.