Der FV Bad Schussenried hat in der Fußball-Landesliga die dritte Niederlage in Folge kassiert und ist zum dritten Mal in Serie ohne Torerfolg geblieben. Der Aufsteiger verlor vor 250 Zuschauern im eigenen Zellersee-Stadion gegen den FC Albstadt mit 0:1 (0:1). Das Siegtor für den Spitzenreiter erzielte Hakan Aktepe bereits nach zwei Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Dass dieses Szene nach zwei Minuten spielentscheidend werden sollte, ahnte zu diesem frühen Zeitpunkt der Partie noch niemand. Schussenried versuchte den Ball in den eigenen Reihen zu halten und von hinten heraus zu spielen. Das ging schief. Der Ball wurde kurz vor dem eigenen Strafraum vertändelt und Kapitän Patrick Baur wusste sich nur noch durch ein Foul an Matthias Endriß zu helfen. Den fälligen Freistoß verwandelte Aktepe mit einem Schlenzer über die Mauer ins lange Eck – unhaltbar für den wieder einmal überragend haltenden Schussenrieder Keeper Florian Harsch. „Wir haben zu Beginn des Spiels hoch gepresst und dieses Tor hat natürlich für weiteres Selbstvertrauen gesorgt“, sagte Albstadts Coach Alexander Eberhart.

Dennoch musste sein Team bis zum Schlusspfiff um den Sieg bangen, weil der FCA es versäumte, weitere Tore zu schießen. Höhepunkt dieser Versäumnisse war die 64. Minute, als Endriß einen von Harsch verschuldeten Foulelfmeter so schwach schoss, dass der Torwart keine großen Probleme hatte, den Ball zu halten. „Wir haben in dieser Saison bislang alle drei Elfmeter für uns verschossen“, kündigte Eberhart mit einem Augenzwinkern Strafstoßtraining für die kommenden Wochen an.

Diese Art von Problemen hat Schussenrieds Trainer Daniel Amann derzeit nicht. Die sind durchaus schwerwiegender. Seine Mannschaft schafft es nicht, gefährlich vor das Tor des Gegners zu kommen. „Wir bewegen uns zu wenig, können keine Bälle festmachen und kommen so kaum zu Chancen.“ Kaum war in dieser Partie sogar noch leicht übertrieben, denn der Gastgeber hatte überhaupt keine nennenswerte Möglichkeit während der gesamten 93 Minuten. Erst in der Schlussphase beider Halbzeiten versuchte die Violetten, mehr nach vorn zu spielen, doch vieles blieb Stückwerk. Einsatz und Kampfeswille stimmten, doch die Durchschlagskraft fehlte wie schon gegen Weingarten und in Kehlen. Den größten Unterhaltungswert lieferte auf Schussenrieder Seite Torwart Harsch, als er zunächst im Zweikampf den Ball verlor und dann im Rückwärtslaufen den Schuss glänzend parierte (85.). Dies war dem 23-Jährigen schon nach gut 20 Minuten im ersten Durchgang gelungen, als er einen Kopfball von Nebrigic aus dem Eck fischte.

Zu allem Übel kommen noch die misslichen Platzverhältnisse, die ein Kombinationsspiel kaum zulassen. „Ich habe schon viele Sportplätze gesehen, aber der heutige hat schon eher etwas von einem Rübenacker“, fand Alexander Eberhart deutliche Wort. Insofern war der Albstädter Übungsleiter mit dem knappem 1:0-Sieg auch zufrieden. Amann dagegen war enttäuscht, dass sein Team die Vorgaben kaum umgesetzt hatte und zudem durch schlechtes Abwehrverhalten dem frühen Rückstand hinterherlaufen musste. „Gegen Albstadt, das ich sogar noch dominanter erwartet hatte, werden noch andere Mannschaften verlieren, aber wir müssen schleunigst wieder in die Spur kommen“, hat Daniel Amann klare Erwartungen an die eigenen Mannschaft. Ob dies ausgerechnet schon am kommenden Wochenende in Weiler gelingt, bleibt abzuwarten.