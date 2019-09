Früherer Nachrichten-Moderator Peter Hahne: „Politiker leben in einer Parallelgesellschaft“

„Deutschland im Aufbruch – welche Werte wir festhalten müssen“. Vortrag von Peter Hahne, 19. September, 19 Uhr, Stadthalle Bad Schussenried. Eintritt frei. Platzreservierungen über den Gerhard-Hess-Verlag, E-Mail an schmid-woerner@web.de.

Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an die Hatune-Dogan-Stiftung, die über Spenden ein Waisenhaus in Syrien errichten will.