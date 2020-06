Fleißige Bienen arbeiten nun im Museumsdorf Kürnbach

Ein neues Bienenvolk ist in das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach eingezogen, dem man auch noch beim Arbeiten zusehen kann: Im Schaukasten können Besucher vieles über die kleinen Tiere lernen – und die Bienenkönigin suchen.

Bereits im vergangenen Jahr stieß die neue Präsentation des Themas Bienen im Museumsdorf auf großes Interesse. Gemeinsam mit dem Bezirks-Imkerverein Biberach ermöglicht das Museumsdorf wieder bemerkenswerte Einblicke in das Leben der Bienen. Nachdem Werner Schad vom Bezirks-Imkerverein das Bienenvolk im Winter ausquartiert hatte, brachte er nun das neue Volk für den Schaukasten nach Kürnbach. Die Bienen reisten auf mehreren Rähmchen an und wurden vom Imker fachgerecht in den Schaukasten umgesiedelt.

Giftgrünes Plättchen markiert Königin

Vor einigen Wochen hatte Schad von einem großen Bienenvolk einen Teil abgezweigt und diese Bienen eine eigene Königin ausbrüten lassen. Die neue Königin markierte er mit einem giftgrünen Plättchen – der Spitzname der Königin war im Museumsteam deshalb schnell gefunden: Königin Kiwi. Eine Besonderheit an dem Kürnbacher Bienenvolk ist seine vergleichsweise geringe Größe: Es summen nur rund 6000 Tiere im Schaukasten herum, während in großen Völkern bis zu 50 000 Bienen leben. Hierfür ist der Schaukasten in Kürnbach jedoch zu klein.

Daher wird dort auch kein Honig „geerntet“ – den braucht das Volk selbst zum Überleben. Wenn es über längere Zeit kühl und regnerisch ist und die Bienen nicht ausfliegen können, füttert Werner Schad sogar noch zu. Im Schaukasten können sich die Besucher auf die Suche nach der Königin begeben. Und sie können entdecken, wie im scheinbar chaotischen Gewusel Tausender Bienen mit erstaunlicher Effizienz gearbeitet wird. „Der Schaukasten war schon 2019 für Kinder wie für Erwachsene ein Hingucker“, betont Landrat Heiko Schmid.

Information unterhaltsam vermitteln

Die Attraktion sei ein Beispiel für die Stärke des Museumsdorfs, profunde kulturgeschichtliche und ökologische Informationen auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Daran habe sich im Corona-Jahr 2020 nichts geändert. „Neu ist nur, dass wir zum Schutz unserer Besucher die Griffe des Schaukastens nun regelmäßig desinfizieren.“