Die beiden Halbfinalpartien im Fußball-Bezirkspokal Donau werden am Mittwoch, 10. Mai, ausgetragen. Der FV Bad Schussenried ist ab 18.30 Uhr zu Gast in Hoßkirch, der SV Sigmaringen trifft ab 18.45 Uhr auf die TSG Ehingen.

Einen Titel hat der SV Hoßkirch schon sicher, den des Kreisliga-B-Besten. Jetzt gilt es, sich gegen die Bezirksligisten zu behaupten. Gegen den FV Bad Schussenried ist das nicht unmöglich, denn die Violetten spielen einmal hui und einmal pfui, allerdings nicht im Pokal. Markus Stocker und Co. besiegten nacheinander die SG Frohnstetten/Storzingen (6:0), den SV Fleischwangen (4:0) sowie die beiden Bezirksligisten Hettingen/Inneringen (2:0) und den FC Mengen (2:0). Etwas knapper ging es im Viertelfinale zu, als Bad Schussenried sich in der Nachspielzeit den Sieg in Ertingen schnappte. Dagegen ist der SV Hoßkirch ist so was wie das Pokalschreckgespenst seiner Region. Bis auf den Viertelfinalgegner kamen alle anderen Gegner aus dem näheren Umkreis. In der ersten Runde zog die Elf noch ein Freilos, dann gab es einen 1:0-Erfolg gegen den FV Altshausen. Es folgten Siege gegen Blönried/Ebersbach (5:3 n.E.) und Bolstern (3:1). Im Viertelfinale siegte der SV Hoßkirch beim FC Laiz mit 4:2.