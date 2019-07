Feuerwehr unterstützt Familien kranker Kinder

In der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried Abteilung Stadt hat der Feuerwehrkommandant Andreas Sauter Getrud Buck vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm einen Spendenscheck über 500 Euro überreicht.

Buck berichtete den anwesenden Feuerwehrleuten eindrücklich über die wichtige Arbeit des Förderkreises. So unterhält der Förderkreis zum Beispiel ein Elternhaus für Angehörige von Kindern, die in der Krebsstation der Ulmer Klinik behandelt werden, bietet Freizeiten an oder unterstützt Geschwisterkinder.

In seiner Ansprache würdigte Sauter die Arbeit des Förderkreises und überreichte den Scheck. Das Geld stammt aus Einnahmen der Feuerwehr durch die Bewirtung in Kürnbach. „Wir sind überzeugt davon, dass das Geld beim Förderkreis sehr gut angelegt ist“, sagte Sauter. Unter Applaus der Kameraden bedankte sich Gertrud Buck für die Spende