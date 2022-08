Feuerwehr löscht brennende Waschmaschine

Ein Defekt an einer Maschine hat am Montag bei Bad Schussenried zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Kurz nach 12.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand im Lochäckerweg in Roppertsweiler aus. Denn dort geriet eine Waschmaschine in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte Rauch im Keller und informierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer und lüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde ein Kellerraum in Mittleidenschaft gezogen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt die Waschmaschine in Brand setzte. Der Schaden an der 40 Jahre alten Maschine dürfte eher gering sein. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.