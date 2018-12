Festliches Weihnachtskonzert im Glanz von Trompete und Orgel

Wieder ist die berühmte Wallfahrtskirche Steinhausen in Bad Schussenried am 2. Weihnachtsfeiertag Ort eines festlichen Konzertes, heißt es in einer Ankündigung. Denn der renommierte Solotrompeter Claude Rippas und der ehemalige Ulmer Münsterorganist Friedrich Fröschle präsentieren ab 16 Uhr barocke Trompetenmusik, weihnachtliche Orgelwerke unter anderem von Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Francois Dubois.

Einen weiteren Höhepunkt bilden laut Pressetext die Bearbeitungen bekannter Spirituals, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwendet.

Claude Rippas und Friedrich Fröschle sind zwei der bekanntesten Vertreter der Instrumentalkombination Trompete und Orgel. Rippas gilt als einer führenden Trompetensolisten der Schweiz. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in Bern, in Zürich und in Paris. Nach seinem Wirken als Solotrompeter namhafter Symphonieorchester ist er heute als gefragter Solist tätig. Bis 2009 unterrichtete er als Professor für Trompete und Barocktrompete an der Musikhochschule Zürich. Der Organist Fröschle begann seine Laufbahn in Heidenheim und Augsburg. Von 1991 bis 2009 wirkte er als erster Organist und Kantor am Ulmer Münster. Seine Virtuosität als Konzertorganist sowie als gefragter Duo Partner renommierter Instrumentalsolisten und sein Wirken als Dirigent großer Chor- und Orchesterwerke ist in zahlreichen Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentiert.