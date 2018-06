Das Trio Cantate e Musica in der Besetzung Sopran, Trompete und Orgel konzertiert am Sonntag, 24. Juni, von 16 Uhr an in der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried.

Julia Küpfer-Hilgarth (Sopran), Timo Bossler (Trompete) und Günter Wolf (Orgel) gründeten das Ensemble 2016 anlässlich der Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Oberschwäbischen Barockstraße. Alle drei haben zahlreiche Erfahrungen bei Konzerten im In- und Ausland.

Bei dem Konzert werden berühmte Werke wie die Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ von J. S. Bach, die „Ankunft der Königin von Saba“ von G. F. Händel und das „Et in Carnatus est“ aus der Missa in C von W. A. Mozart vorgetragen.

Außerdem kommen besinnliche Werke wie „My Lovely Celia“ von George Munroe und „Dank sei Dir Herr“ von G. F. Händel zur Aufführung. Die Kombination von Gesang und Instrumentalmusik sowie der Einsatz unterschiedlich gebauter und gestimmter Instrumente, vom weich klingenden Flügelhorn bis zu Piccolo-Trompete und Orgel sorgen für Abwechslung, schreiben die Veranstalter.