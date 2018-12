Festlicher Klang erfüllt St. Oswald

Otterwang - Ein sehr gutes weihnachtliches Festkonzert hat der Musikverein Otterswang am Donnerstagabend in der gut gefüllten Kirche St. Oswald gegeben. Festliche Barockmusik, Choräle und zeitgemäße Kompositionen bereiteten den Besuchern einen schönen besinnlichen Konzertabend. Die neue Dirigentin Ulrike Hänle aus Eberhardzell leitete dabei ihr erstes Konzert bei der Musikkapelle Otterswang.

Vor den ersten Tönen stimmte Vorstand Christian Zeller mit einem besinnlichen Weihnachtsgedicht auf das Konzert ein. Mit der doppelchörigen Canzone „La Leona“ aus der Renaissance eröffnete das Blasorchester das Konzert mit freudigen Klängen. Peter Schad hat dieses Werk wohlklingend für ein Blasorchester arrangiert. Ein Teil des Orchesters musizierte dabei im Chorraum sitzend. Die Holz- und einige Blechbläser strahlten mit ihren Tönen von der Empore aus ins Kirchenschiff.

Bei der „First Suite in Eb“ erklang zunächst eine melodiöse Basslinie, bevor die fein einsetzenden Bläser des hohen Blechs und quirlig aufspielende Holzbläser übernahmen. Der Wohlklang wurde bei den drei musikalisch unterschiedlichen Sätzen der Suite nie überschritten. Eine schwermütige Chaconne, ein spielerisches Intermezzo und ein flotter Marsch bildeten das dreisätzige, klassische Konzertwerk. Bei „Threnody“ intonierte der Komponist James Barnes ein Klagelied auf seinen guten Freund Tom, der viel zu jung verstarb. Die aufsteigenden Klänge vom Solosaxophon sollen bei dem schwermütigen Stück Toms Aufstieg in den Himmel symbolisieren. Die traurigen Klänge im Larghetto Tempo verliefen sich am Ende im feinsten Pianissimo.

Als berührend erlebten die Besucher das Lied Segne du Maria bei „Crossbreed“. Musiker ließen diese Melodie zuerst als melodisches Quartett erklingen, bevor das Orchester übernahm. Timo Kraas verwendete dieses traditionelle Marienlied als Leitmotiv für sein in vielen Facetten erklingenden Bilderbuchs. Fragmente dieser Melodie ertönten in verschiedenen Rhythmen und manchmal eigenwilligen Tonfolgen, das ganze Stück hindurch.

Ruhig mit breiten Tönen musizierten die Otterswanger beim „Canterbury Choral“. Viele Soloabschnitte verschiedener Instrumente wechselten mit Tutti-Passagen. Mit der Weihnachtsmusik „Westminster Carol“ fand ein feinfühliges Konzert sein Ende.

Ausdrucksstarke Dynamik

Die Musiker aus Otterswang musizierten unter ihrer jungen Dirigentin mit gutem Klang, sauberer Intonation und ausdrucksstarker bis zum Pianissimo führenden Dynamik. Den verdienten Beifall für das schöne und gelungene Konzert hatten sich die Besucher auf den Schluss aufgehoben. Die Musiker belohnten diesen mit den Zugaben „Bist du bei mir“ und „Stille Nacht“, dass gemeinsam gespielt und gesungen wurde.

Ulrike Hänle, die die Musikkapelle seit September leitet, war nach dem gelungenen Konzert sehr zufrieden. Die 28-jährige Ulrike Hänle kommt aus Eberhardzell. Sie studierte Schulmusik in Stuttgart mit den Pflichtfächern Klarinette, Klavier und Gesang. Hänle ist Musiklehrerin am Gymnasium in Ochsenhausen. Lange Jahre spielte Hänle in der Kreisjugendkapelle und ist Aushilfsmusikerin bei Peter Schad und den Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Während des Studiums leitete sie drei Jahre lang den Musikverein Mühlhausen als Dirigentin.