Ferien: Statt ins Zeltlager geht's in die Kirche

Engelchen, Blattgold oder barocke Fresken, das alles sucht man in der nüchternen Christuskirche vergeblich. Die evangelische Kirche in Bad Schussenried schmückt sich mit etwas anderem: mit Leben. 120 Kinder bevölkern derzeit Kirche und Gemeindezentrum – ein einziges Wuseln, Lärmen, Lachen: In der Kinderwoche herrscht Ausnahmezustand.

Amina ist eine Wiederholungstäterin. Zur Kinderwoche, sagt die zehnjährige Hochdorferin, komme sie jedes Mal. Auch Sofie aus Bad Schussenried verbringt mit ihren zehn Jahren bereits zum vierten Mal die letzte Ferienwoche hier: „Weil es Spaß macht – das Basteln ist am Besten.“ „Das Theater ist auch toll“, findet die zehnjährige Tabea. „Und man lernt auch neue Kinder kennen“, fügt Amina hinzu.

Basteln, Wandern, biblische Geschichten nachspielen – in der Kinderwoche ist immer etwas los. Heute etwa haben Amina, Tabea und Sofie Holzplatten bemalt. Mal mit Blumen und Schmetterlingen, mal mit Meeresbewohnern oder einen bestirnten Himmel. Jeder ein anderes Motiv. Nun legen alle Kinder ihre Werke auf den Boden des Kirchensaals. Bis sich alles zu einem riesigen Puzzle zusammenfügt – und nach und nach die ganze Schöpfung entsteht. Am Ende stehen in dieser farbenfrohen Kindewelt zwar ein halbes Dutzend Sonnen am Himmel. Pfarrerin Dorothee Moser stört das aber nicht im geringsten: „Ich bin begeistert von eurem Schöpfungsreichtum.“

„Ich bin ein Teil des Ganzen", ist das Motto der diesjährigen Kinderwoche. „Das trifft auch auf die Helfer hier zu“, findet Pfarrerin Moser. Die 50 bis 60 Mitarbeiter der Kinderwoche sind ein eingespieltes Team. Viele der Helfer, die nicht allein aus der Kirchengemeinde stammen, nehmen eigens Urlaub in dieser Zeit. Die Aufgaben seien verteilt, doch jeder packe an, wo es gerade nötig sei. „Jeder hat ein Verantwortungsgefühl für das Ganze“, freut sich Moser.

Beate Walaschek-Leube etwa ist von Anfang an mit dabei. Als besonders Ferienerlebnis „für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren konnten“, hat sich die Kinderwoche vor 24 Jahren etabliert, berichtet die Vorsitzende des Kirchengemeinderats – lange bevor die Gemeinden eigene Ferienprogramme organisierten. Von Anfang an galt die Kinderwoche als offenes Angebot. „Jenseits von Konfession oder Status“, sagt Moser: „Wir haben auch Migrantenkinder.“ „Hier soll sich jeder angenommen fühlen“, ergänzt Walaschenk-Leube.

Im Laufe der Zeit hat die Kinderwoche auch über Bad Schussenried hinaus Kult-Status erreicht. Beim Grillfest am Sonntag etwa lockt „das größte Puddingbüffet Oberschwabens“. Und auf die Nachtkirche, bei der sich die Christuskirche in ein Zeltlager verwandelt, freuen sich Amina, Sofie und all die anderen ganz besonders. „Meine Freude ist das Miteinander der Kinder“, beschreibt Moser ihre Motivation: „Was da entsteht an Freundschaft, an Kreativität – das ist jedes Jahr ein Geschenk.“