Felix Schmid spricht auf Landesebene für Jugendfeuerwehren

Felix Schmid von der Jugendfeuerwehr Bad Schussenried ist jetzt Landesjugendsprecher und vertritt somit fast 32 000 aktive Jugendliche in den Jugendfeuerwehren des Landes Baden-Württemberg. Der 16-Jährige wurde unlängst bei einer Sitzung der Kreisjugendsprecher der baden-württembergischen Jugendfeuerwehren an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal mit großer Mehrheit an die Spitze gewählt.

Die Landesjugendsprecher stellen das Sprachrohr zwischen den Jugendfeuerwehrmitgliedern und der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg dar und können aktiv die Arbeit in der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg mitgestalten, heißt es in einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried. Sie legen ihre Interessen in den Landesgremien, wie zum Beispiel dem Landesjugendfeuerwehrausschuss, den dortigen Mitgliedern dar und erreichen somit, dass in der Projekt- und Zielausrichtung die Wünsche aller Jugendlichen im Land berücksichtigt werden. Felix Schmid vertritt gemeinsam mit drei weiteren Sprechern die Interessen von fast 32 000 Jugendfeuerwehrleuten.

Engagement liegt in der Familie

Der 16-Jährige kam durch seinen Vater, der selbst bei der Jugendfeuerwehr aktiv war und nun Abteilungskommandant der Feuerwehr Steinhausen ist, zur Jugendfeuerwehr. Bereits sehr früh engagierte sich Felix Schmid für die Belange seiner eigenen Jugendfeuerwehr in seiner Heimatstadt Bad Schussenried. So wurde er schon nach kurzer Mitgliedschaft Schriftwart im Jugendfeuerwehrausschuss und später Vertreter der Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Bad Schussenried.

Im vergangenen Jahr wurde er zum Kreisjugendsprecher der Kreisjugendfeuerwehr Biberach gewählt. Als die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg die Stelle des Landesjugendsprechers ausschrieb, zögerte Felix Schmid nicht lange und stellte sich spontan für die Position zur Wahl. Entsprechend groß war die Freude, dass er nun in das Team der vier Landesjugendsprecher für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt wurde.

Die Mitglieder der Kreisjugendleitung Biberach, Thomas Zielmann, Daniel Schumacher und Heike Junginger, die am parallel stattfinden Kreisjugendfeuerwehrwartseminar in Bruchsal teilnahmen, gratulierten Felix Schmid gleich vor Ort zu seiner neuen Position und wünschten ihm für seine zukünftige Arbeit alles Gute.