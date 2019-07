„Den Schwachen hilf“ – die Zeile aus dem Ordensgebet der Johanniter ist den Angehörigen des Ordens Auftrag. So haben die Johanniter Bad Schussenried bereits im Sommer 1977 mit dem Aufbau einer ortsgebundenen ambulanten Hospizarbeit begonnen; und in Zusammenarbeit mit dem Orden erste Hilfslieferungen für Bedürftige in ungarische Pflege- und Behindertenheime auf den Weg gebracht.

Dank ehrenamtlicher Helfer und durch Unterstützung vieler Institutionen auch sehr erfolgreich, wie sich bald zeigte. In diesem Jahr ist die Hospizgruppe bereits seit 20 Jahren in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen im Einsatz. Daran wurde beim Johannis-Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Bad Schussenried erinnert.

Einsatz für die Schwächeren und für Sterbende

Das Leben von Johannes des Täufers stand im Mittelpunkt der Predigt von Ordenspfarrer Christoph Schneider-Harpprecht. Ganz im Sinne ihres Namenspatrons verstehen sich die Johanniter als „Propheten mit Wort und Tat“. Er sagte: „Der Einsatz der Johanniter für Schwache, Bedürftige und Sterbende steht ganz in der Tradition christlicher Nächstenliebe.“

Den Gedanken hatte der Gemeindepfarrer Georg Maile bereits in seiner Begrüßung formuliert: „Ich bin sehr dankbar, dass ihr, liebe Johanniter, euch zum Wohle der euch Anbefohlenen engagiert und euch mit euren Gaben, Fähigkeiten und eurer Zeit für sie einsetzt.“ Passend zum Predigtthema taufte er die kleine Christina.

Der Johannis-Gottesdienst bot den feierlichen Rahmen für die Verabschiedung von Hanno Hippke als Leiter der Subkommende Bodensee und die Einsetzung von Christian von Wahlert in sein neues Amt. Ordenspfarrer Schneider-Harpprecht und der aus Stuttgart angereiste Kommendator der Baden-Württembergischen Kommende des Johanniterordens übernahmen dies.

Der neue Leiter von Wahlert bedankte sich bei den Johannitern im Regionalverband Oberschwaben-Bodensee und freute sich, dass in diesem Gottesdienst der Hospizdienst in Bad Schussenried und die Ungarn-Hilfe der Johanniter-Unfallhilfe und Johanniter Hilfsgemeinschaft gewürdigt wurden. „Ich wünsche mir weiterhin ein so erfolgreiches Zusammenwirken der verschiedenen Ordenswerke in Oberschwaben.“ Er würdigte das außerordentliche Engagement seines Vorgängers Hippke und äußerte die Hoffnung, „seine Arbeit fortführen zu können.“

Hanno Hippke sagte: „Mit diesem Gottesdienst wollten wir die vielfältige Arbeit der Johanniter-Unfall-Hilfe Oberschwaben-Bodensee würdigen, vor allem auch die Hospizgruppe Bad Schussenried, die seit 20 Jahren tätig ist.“ Außerdem hob er das starke Engagment JUH in Bad Schussenried, Kißlegg und Leutkirch bei der von ihnen getragenen Aktion Ungarnhilfe hervor – ebenfalls seit 20 Jahren.