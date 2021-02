Fasnetstäschle zum Mitnehmen am Gumpigen Donnerstag

Bekanntlich dürfen aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen zur Fasnet 2021 stattfinden. Man könnte jetzt meinen, die Fasnachter legten Ihre Hände in den Schoß und ruhten sich aus. Doch weit gefehlt, auch ohne öffentliche Veranstaltungen wird bei der Narrenzunft um Präsident Markus Gögler und den Geschäftsführer Andreas Sauter einiges bewegt.

Seit Wochen arbeitet das Redaktionsteam der Zunft daran, den 40-seitigen Narrenspiegel zusammenzustellen. Zurzeit ist die Narrenrieder Fasnetszeitung in Druck und wird rechtzeitig zur Hochfasnet an alle Haushalte der Stadt verteilt. Den Narrenspiegel kann man dann durchaus coronakonform daheim auf dem Sofa genießen.

Trotz Corona wurde eine große Investition in die Zukunft getätigt. Bereits am Ende der vorherigen Kampagne wurde beschlossen, für die bereits mehrere Jahrzehnte alten Kostüme der Kindergarde neue Kostüme anzuschaffen. Dank des Bürgerbudgets der Stadt Bad Schussenried konnten rund 20 Prozent der Kosten abgedeckt werden, den Rest der fast fünfstelligen Investitionssumme stemmte die Zunft aus eigener Kraft. Schon heute freuen sich die kleinen Gardistinnen, die Eltern, Trainerinnen und natürlich auch die Verantwortlichen der Zunft auf die Feuertaufe der neuen Kostüme an der Fasnet 2022.

Eine Aktion für die Kinder wird es am Gumpigen Donnerstag geben. Eigentlich wäre es der Tag des Kinderumzugs und der Kinderdisco. Die coronabedingt Absage ließ es Präsident Markus Gögler keine Ruhe, er und seine Mitstreiter wollten den Kindern unbedingt eine Fasnetsfreude bereiten. So wurde die Aktion „Fasnetstäschle to go“ geboren. Diese Täschle enthalten allerhand Süßes und Utensilien rund um die Fasnet. Abgeholt werden können die Täschle am Gumpigen Donnerstag von 14 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz direkt unter dem Narrenbaum. Die Täschle stehen auf Tischen und jedes Kind darf eines, natürlich kontaktlos, wegnehmen und dieses mit nach Hause nehmen – solange der Vorrat reicht. Aufenthalt und Verzehr direkt vor Ort ist nicht erlaubt. Schön wäre es natürlich, wenn die Kinder in ihren Fasnetskostümen kommen würden, um dann mit ihrem Fasnets-Täschle zu Hause Fasnet zu feiern. So kommt doch noch etwas Freude auf und die Vorfreude auf die nächste große Fasnet steigt mit dem Fasnetstäschle bestimmt.

Natürlich ist man bei der Narrenzunft auch auf den sozialen Kanälen wie Facebook und Instagram Twitter und WhatsApp unterwegs. Hierzu wurde eigens eine Abteilung gegründet, die laufend Bilder und Videos von und über die Zunft postet. Woran vor Jahren noch niemand dachte, ist heute unerlässlich und fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit bei der Narrenzunft Bad Schussenried.

Natürlich steht auch der Narrenbaum auf dem Marktplatz. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und der Freiwilligen Feuerwehr der Christbaum umgestaltet. Über die Hauptfasnet werden in der Stadt auch Fahnen und Fähnchen zu sehen sein und der Handel hat trotz Corona seine Schaufenster närrisch gestaltet. Somit wurde in dieser Corona-Fsnet das Möglichste getan, um Fasnet und Brauchtum auch in dieser besonderen Zeit aufrechtzuerhalten. Die Verantwortlichen hoffen, dass dieses Jahr 2021 einmalig bleibt und im kommenden Jahr der Schussenrieder Narrenruf „Schuri – Schura – Schurum“ aus Tausenden von Kehlen wieder live auf Straßen, Plätzen und der Halle zu hören ist.