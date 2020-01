Fasnet: Dieses Prinzenpaar regiert in Narrenried

Die Narrenzunft in Bad Schussenried ist in die fasnachtliche und karnevalistische Zeit gestartet. Die Regentschaft in Bad Schussenried übernehmen die Tolitäten Vanessa II und Lucas II. Ihnen zur Seite steht das Kinderprinzenpaar mit Kinderprinz Paul II und Kinderprinzessin Jana I.

Vanessa II ist eine waschechte Schussenriederin. Die fasnachtlichen Wurzeln der 19-jährigen liegen im Teilort Kürnbach. Dort im wohlbehüteten Schoße der Maskengruppe Rauchhäusler in die Fasnet ihrer Heimatstadt hineingewachsen, war Vanessa bereits im Jahr 2009 Kinderprinzessin und krönt ihre närrische karnevalistische Laufbahn nun mit der Regentschaft 2020 als Prinzessin Vanessa.

Im bürgerlichen Leben entstammt sie der Familie Schowald, die ganze Familie ist bei der Maskengruppe Rauchhäusler aktiv. Ihre Mutter ist amtierende Maskenmeisterin der Rauchhäusler und Opa Alois Hagnauer ist als Zunft-Elferrat und als langjähriger Maskenobermeister besonders stolz, wenn die Enkelin als Prinzessin der Schussenrieder Fasnet vorsteht.

Vom Brauch der Fasnet eingenommen

Prinz Lucas II kam mit drei Jahren aus dem fernen Köfering nahe Regensburg mit der ganzen Familie nach Bad Schussenried. Die ganze Familie, die im profanen Leben den Namen Ferstl trägt, wurde sofort vom Brauch der Fasnet eingenommen und schloss sich der Maskengruppe Rauchhäusler an.

Wenn auch die Familie zwischenzeitlich wieder in der Oberpfalz lebt, zog es Lucas wieder zurück nach Bad Schussenried, wo der 21-jährige sein Leben mit Freundin Lena und seinen Kumpels genießt. Nach wie vor sind alle Ferstls begeisterte Rauchhäusler und über die Fasnet ist die ganze Familie Ferstl in Narrenried präsent.

Dem amtierenden Prinzenpaar steht Kinderprinz Paul und Kinderprinzessin Jana I zur Seite.

Kinderprinz Paul ist der Cousin von Prinzessin Vanessa und fügt sich so problemlos in die Fasnetsdynastie der Familien Hagnauer-Schowald und Schmid ein. Seine Mutter Evelin Schmid ist die Balettobermeisterin der Zunft und fungierte 2007 ebenfalls als Ihre Lieblichkeit in Narrenried.

Prinzessin Jana war bereits als Baby bei der Maskengruppe Rauchhäusler dabei, Ihr wurde so die Fasnet in die Wiege gelegt. Die Eltern der neunjährigen Jana, Tatjana und Markus Gehweiler, fungierten bereits als Millennium Prinzenpaar der Narrenzunft im Jahr 2000 in Bad Schussenried.

Wer noch mehr über die Prinzenpaare erfahren will, dem wird der Narrenspiegel empfohlen, der Mitte Februar erscheint und ausführliche Berichte der Prinzenpaare enthalten wird.