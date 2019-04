„Farbentage“ heißt das neue Buch der Autorin Luitgard Kasper-Merbach. Die Schussenriederin hat die Sammlung von autobiografischen Gedichten und kurzen Prosatexten zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Ulrike Dieffenbacher gestaltet. Dieffenbacher wählte und fertigte passende Illustrationen zu ihren Inhalten an.

Die Mischform aus Prosa und Lyrik in „Farbentage“ ergibt sich daraus, dass die Kapitel, die in der Kindheit der Autorin spielen, in Prosatexten wiedergegeben werden. Kasper-Merbach berichtet darin unter anderem von ihrem ersten Auto, den Annäherungen an die väterliche Schreibmaschine und die familiären Bräuche am Funkensonntag oder Weihnachten. Die lyrischen Inhalte spielen in ihrer Gegenwart: „Schließlich werden die Farben im Laufe des Lebens immer intensiver“, so Luitgard Kasper-Merbach.

Ganz spontan und anlässlich des 60. Geburtstags von Luitgard Kasper-Merbach haben sich die Beiden des Buchs angenommen. „Mir haben ihre Texte schon immer gefallen“, so Ulrike Dieffenbacher, die in Schemmerhofen lebt. Kasper-Merbach habe ihr einige Gedichte vorgelegt und sie habe sich davon inspirieren lassen. „Lyrik löst innere Bilder aus und lässt Farben vermuten“, sagt die Künstlerin. Sowohl die Texte als auch die Bilder im Buch seien sehr offen: „Das Geschaffene soll etwas im Betrachter und Leser auslösen, es handelt sich nicht nur um ein Abbild.“ Welche Sinneserfahrungen man mit der Kunst mache, sei sehr unterschiedlich, so die 68-Jährige: „Im Fokus meiner Bilder stehen vor allem Einfachheit und Ruhe. Die Gedichte stellen ja auch Momentaufnahmen dar.“

Engagement im Trauercafé

Schon seit vielen Jahren engagiert sich Luitgard Kasper-Merbach ehrenamtlich. War sie zuvor an der Universitätsklinik in Ulm um krebskranke Kinder zu begleiten, engagiert sie sich nun im Biberacher Hospiz und im Trauercafé in Bad Schussenried. „Das Ehrenamt war meiner Mutter immer wichtig, das Literarische habe ich von meinem Vater“, erzählt Kasper-Merbach lächelnd. Sie schreibe bereits seit ihrer frühen Kindheit. Im vergangenen Jahr habe sie dann ein Sabbatjahr eingelegt und die Welt bereist: „Währenddessen hatte ich endlich Zeit, Texte zu sichten und neue in mein dickes Notizbuch zu schreiben.“

Ihren Lesern wünschen Ulrike Dieffenbacher und Luitgard Kasper-Merbach, dass das Buch ihnen dabei hilft, innezuhalten und bewusst noch einmal in die eigene Kindheit einzutauchen: „Es sollen innere Bilder entstehen, die die Freude an Farben neu entfachen.“