Familiensonntag: „Unsere Äpfel“ im Museumsdorf

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 16. Oktober, ein herbstliches Programm rund um den Apfel. Beim Familiensonntag „Unsere Äpfel“ begeistern Angebote für Kinder, Führungen und Vorführungen. Die Besucherinnen und Besucher erleben, was man alles aus Äpfeln herstellen kann: Der Kürnbacher Förderverein zeigt, wie man Apfelsaft frisch presst – Probieren ist hier ausdrücklich erlaubt. Nebenan können sich die Kinder selbst einmal an der Moste versuchen. In der historischen Küche machen die Damen von Service Direkt leckere Apfelküchle, die Groß und Klein probieren können, und in der historischen Brennerei erleben die Besucherinnen und Besucher, wie das Obst destilliert wird.

Die Kinder können sich auf ein tolles Mitmachprogramm freuen: Sie basteln Blütenpinsel mit Museumgärtnerin Regine Sproll, Äpfel aus Filz und Stoff am Stand von Helga Ulmschneider oder Würmchen im Apfel bei Susanne Neher. Zum Staunen und selber Ausprobieren laden die Dreschflegler und in der Schmiede Hermann Heck ein. Dass es keine Äpfel ohne Bienen gibt, zeigen die Bezirksimker. Hier erhalten Interessierte nicht nur spannende Informationen zu den kleinen Tierchen, die Kinder können auch ihre eigene Bienenwachskerze ziehen. Wem es nach einer kleinen Pause ist, der kann Märchenerzählerin Barbara Schmidt und ihren fantastischen Erzählungen lauschen.

Am Sonntag erfahren Apfelbegeisterte in den Führungen durch die große Apfelausstellung mehr über die rund 250 alten Apfel- und Birnensorten. Beginn der etwa einstündigen Führungen mit Alexander Ego, Obst- und Gartenbauberater des Landkreises, sind um 11 und 14 Uhr.