Im Vorfeld der Ausstellung „Kind! – Zuckerbrot und Wunderland“, die von Sonntag, 6. September, bis Sonntag, 1. November, im Kloster Schussenried zu sehen sein wird, findet ein Fotowettbewerb statt. Gesucht werden die schönsten Familienporträts aus Oberschwaben, die dann auch in der Ausstellung zu sehen sein werden, schreiben die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Kinder und Erwachsene könne ihre Aufnahmen bis einschließlich Montag, 10. August, einreichen. Die drei schönsten Aufnahmen erhalten einen Preis.

Digitales Bildmaterial kann per E-Mail an info@kloster-schussenried.de, analoge Fotografien oder Kopien davon per Post an Ricarda Geib, Klosterverwaltung Schussenried, Neues Kloster 1, 88247 Bad Schussenried gesendet werden. Die postalisch eingereichten Motive gehen nach der Ausstellung an ihre Einsender zurück, weshalb Name und Adresse auf der Rückseite der Fotografien vermerkt sein muss.