Familienporträts aus Oberschwaben für „Kind!“-Ausstellung gesucht

Für die neue, ab 6. September geplante Ausstellung „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ im Kloster Schussenried suchen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Familienporträts aus der Region. In einem eigenen Galerieraum im Konventbau sollen die eingesandten Familienbilder aus Oberschwaben zu sehen sein – neben zeitgenössischen Werken zu den Themen Kind und Kindheit, von teils international tätigen Künstlerinnen und Künstlern.

Bis einschließlich 10. August sind Kinder und Erwachsene aus Oberschwaben aufgerufen, die schönsten Familienaufnahmen aus ihren Alben einzureichen – von damals und heute. Die drei schönsten Aufnahmen erhalten einen Preis. Ob Schwarz-Weiß-Foto aus dem Fotoalbum der Großeltern oder aktueller Schnappschuss mit Handy oder Digitalkamera: Bis 10. August können Kinder und Erwachsene ihre liebsten Familienporträts für die Ausstellung „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ einsenden. Alle eingereichten Bilder werden ab 6. September im Konventbau des Barockklosters Schussenried zu sehen sein. Eine Jury kürt die drei schönsten Familienporträts. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten attraktive Preise wie kostenlosen Eintritt oder einen Ausstellungskatalog mit einem Sonderdruck des Porträts als Einlage.

Alle, die sich gerne an der Themenausstellung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg im Kloster Schussenried beteiligen möchten, senden eines oder mehrere Motive per E-Mail an die Adresse info@kloster-schussenried.de. Analoges Bildmaterial oder Kopien davon senden Interessierte bitte per Post an Ricarda Geib, Klosterverwaltung Schussenried, Neues Kloster 1, 88427 Schussenried. Die postalisch eingereichten Motive erhalten die Teilnehmer nach Ablauf der Ausstellung zurück. Daher ist es wichtig, dass Name und Adresse auf der Rückseite der Bilder angegeben werden. Einsendeschluss ist Montag, 10. August. Die Ausstellung beginnt am 6. September und endet am 1. November.