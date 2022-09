Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderwoche

Zum Abschluss der 35. Kinderwoche für Kinder ab sechs Jahren unter dem Motto „zusammen sein“ der Evangelischen Kirchengemeinde Christuskirche Bad Schussenried in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Magnus findet am Sonntag, 11. September, ein Familiengottesdienst. Beginn ist um 11 Uhr. Eingeladen dazu sind laut Veranstalter Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Bekannte. Anschließend gibt es, wie es in der Ankündigung heißt, „ein großes, nein, das größte Pudding Buffett Oberschwabens“.