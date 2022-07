Familienführungen „Tierisches Landleben“ im Museumsdorf Kürnbach

Für Familien werden am Sonntag, 7. August, auf zwei Sonderführungen im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach angeboten. Die Führungen rund um das Thema „Tierisches Landleben“ beginnen um 11 und 14 Uhr. Was frisst ein Huhn? Warum wälzt sich das Schwein im Schlamm? Und wie wurden überhaupt Kühe früher gehalten? All das und noch mehr erfahren Klein und Groß bei der Familienführung zum Thema „Tierisches Landleben“. Museumspädagogin Christine Maly führt zu den verschiedenen Museumstieren wie Schweinen, Kühen und Schafen. Sie erklärt deren Nutzen für die Menschen gestern und heute. Für die gut 60-minütigen Führungen wird eine Teilnahmegebühr von fünf Euro pro Familie erhoben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es wird um Anmeldung gebeten unter www.Museumsdorf-Kürnbach.de oder telefonisch unter 07351/52-6792.