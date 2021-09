Familienführung „Tiere auf dem Bauernhof“

Was frisst ein Huhn? Warum wälzt sich das Schwein im Schlamm? Und wie wurden Kühe früher gehalten? All das und noch mehr Familien bei den Führungen „Tiere auf dem Bauernhof“ am Sonntag, 3. Oktober.

Museumspädagogin Verena Amann erklärt den Nutzen der Museumtiere für die Menschen gestern und heute. Die gut einstündigen Führungen beginnen um 11 und 14 Uhr und sind kostenlos – lediglich der reguläre Museumseintritt ist zu zahlen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter www.Museumsdorf-Kürnbach.de oder telefonisch unter 07351/526784.

Die Mini-Dampfbahn führt, es gibt eine Entdeckungstour mit Kinderquiz und den Kinder-Entdeckerpfad sowie den Spielplatz mit Baumhaus.