Falsche Polizisten scheitern in Bad Schussenried

Die Polizei hat kürzlich an einem Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr sieben Anzeigen aus Bad Schussenried wegen des Falsche-Polizisten-Tricks registriert.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten die Gespräche frühzeitig.

Dagegen fiel eine Seniorin in Göppingen, das ebenfalls in die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Ulm fällt, auf Gauner herein: Ein Anrufer gab sich als Polizist aus und sagte der Frau, in ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Nun wolle die Polizei ihr Geld und ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Obwohl die Angerufene misstrauisch wurde, gelang es dem Betrüger durch Geschick, sie in der Leitung zu halten. Ein Komplize nahm das Geld noch während des Telefonats entgegen.

Die Polizei rät, am Telefon keine Details zu den eigenen finanziellen Verhältnissen preiszugeben. Die Polizei frage nie am Teelfon danach, es sei denn, der Betreffende hat selber Anzeige erstattet. Broschüren mit Tipps gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.