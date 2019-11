Fajerski gewinnt Elf-Kilometer-Lauf – Neuer Teilnehmerrekord

Markus Fajerski vom SV Birkenhard hat bei der 15. Auflage des oberschwäbischen Vollmondlaufs in Bad Schussenried den Wettbewerb über die Elf-Kilometer-Strecke in 44:50 Minuten gewonnen. Lisa Madlener aus Bad Wurzach) folgte mit 47:42 Minuten.

776 Sportler erreichten nach Angaben des Veranstalters TV Bad Schussenried – dieser wurde unterstützt vom LT Otterswang und dem LT Aulendorf – das Ziel. Das bedeutete auch einen neuen Teilnehmerrekord.

Über die fünf Kilometer siegten Markus Holzer (TRT Vorarlberg) in 18:57 Minuten und Lynn Müller (TV Bad Schussenried) in 23:55 Minuten. Im Halbmarathon über 21 Kilometer lagen Stefan Spöker (Kessler Runners) mit 1:27:23 Stunden und Paulina Wolf (TSV Reute Runners) mit 1:31:45 Stunden am Ende vorn. Bei den Nordic Walkern gewannen über die Halbmarathon-Distanz Michael Epp (2:07:27 Stunden) und Manuela Ruess (2:42:31, beide MI-KA Sports). Erstplatzierte Nordic Walker über Distanz von elf Kilometer waren Franz Walter (Ravensburg, 1:19:44 Stunden) und Sissi Knecht (MI-KA Sports, 1:28:38).

Der 16. oberschwäbische Vollmondlauf findet laut Veranstalter am 7. November 2020 statt.