Fahrradunfall: Neunjähriger schwer verletzt

Ein neunjähriger Junge hat sich am Freitag in Bad Schussenried bei einem Fahrradunfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Gegen 18.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Buchauer Straße gerufen. Dort war ein neinjähriges Kind mit seinem Fahrrad auf einem geschotterten, abschüssigen Weg gefahren. Anstatt nach links abzubiegen fuhr es geradeaus weiter und prallte gegen eine Grundstückseinfassung. Durch den Aufprall stürzte der Junge. Er trug keinen Helm und fiel vermutlich mit dem Kopf gegen eine Betoneinfassung. Hierbei erlitt er eine erhebliche Verletzung, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von zehn Euro.