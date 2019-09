Fahrradfahrer haben es von sofort an leichter, am Bahnhof in Bad Schussenried zu den Gleisen zu gelangen. Die Deutsche Bahn hat die Treppen jetzt immerhin mit Fahrradrinnen ausgestattet.

Dafür hatten sich die Stadt und der ehemalige Stadtrat Ludwig Wahl jahrelang starkgemacht. Daher freut sich Bürgermeister Achimt Deinet: „Die lange Geburt ist nun endlich vollbracht“, heißt es in einem Dankesschreiben an die DB.

Bisher mussten Fahrgäste auf dem Weg in die Unterführungen und wieder hoch zum Bahnsteig ihre Räder tragen, was älteren Reisenden und Besitzern von E-Bikes oft schwerfiel.