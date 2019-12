Facettenreiche Kirchenmusik an den Weihnachtsfeiertagen

An den Weihnachtsfeiertagen erklingt in der Sankt-Magnus-Kirche in Bad Schussenried abwechslungsreiche Kirchenmusik.

Die Noah-Band gestaltet an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, um 16 Uhr die Krippenfeier der Kinder mit. Als musikalische Einstimmung auf die Christmette folgt um 22 Uhr adventliche und weihnachtliche Orgelmusik aus verschiedenen Epochen mit Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf an der Weigle-Orgel. Die Christmette um 22.30 Uhr gestalten Wolf als Kantor und an der Orgel sowie das Posaunenensemble Bassti und die Tenorposaunen, die auch nach dem Gottesdienst weihnachtliche Weisen auf dem Kirchplatz spielen werden.

Das Weihnachtshochamt am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, 25. Dezember, 10.30 Uhr, bereichern Solisten, Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von Wolf mit der Pastoralmesse C-Dur, der sogenannten Christkindl-Messe, des Schlesiers Ignaz Reimann (1820–1885) musikalisch. Reimann versteht es in dieser Messvertonung auf unnachahmliche und geniale Weise, weihnachtliches Flair, festliche Klänge und liturgische Stimmigkeit zu verbinden. Des Weiteren werden das „Transeamus usque Bethlehem“ von Ignaz Schnabel und als komplette Neueinstudierung der Chorsatz „Gott schenkt uns seinen Sohn“ nach einer Musik von Heizmann für Chor und Orchester musiziert sowie das „Stille Nacht“ für Gemeinde, Chor und Orchester. Als Orgelnachspiel wird die „Toccata in D-Dur“ von René Louis Becker (1882–1956) zu hören sein. Der erste Weihnachtstag wird mit der feierlichen Vesper um 18 Uhr im Chorgestühl der Sankt-Magnus-Kirche zusammengefasst, die die Männerstimmen des Magnus-Chors musikalisch gestalten.