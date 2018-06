Der Vergleich zwischen Sanierungs- und Neubauvarianten für die Sporthalle in Bad Schussenried muss nicht unbedingt bei Null anfangen. Wolfgang Müller vom Böblinger Büro Quantum Betriebsmanagement & Consulting hat im Gemeinderat ein Konzept vorgestellt, das auf vorhandene Planungen zurückgreift.

Noch steht keine Entscheidung unmittelbar bevor, ob die Halle saniert oder neu gebaut wird. Der Gemeinderat muss zunächst mal festlegen, mit welcher Methode überhaupt erst die Entscheidungsgrundlagen ermittelt werden. Der Bürgerentscheid vom Mai 2017 verlangt einen Vergleich verschiedener Varianten mit Gegenüberstellung der jeweiligen Kosten. Kürzlich hatte das Reutlinger Büro Riehle einen Vorschlag unterbreitet, gemeinsam mit Stadt, Schulen und Vereinen das Raumprogramm für die Halle abzustimmen und auf dieser Grundlage einen Kostenvergleich mittels Konzeptstudien sowohl für Sanierung wie für Neubau zu ermöglichen. Allein das Zusammenstellen dieser Daten würde circa 125 000 Euro kosten.

Alte Entwürfe aktualisieren

Aber die Stadt hat ja vor 2016 vom Laupheimer Architekten Rolf Seibert bereits eine Sanierung planen lassen, wenn auch nicht bis zum Ende und auf Basis der damaligen Raumwünsche. Manche in der Stadt sehen Nachbesserungsbedarf bei den Flächen und es sind neue Überlegungen aufgekommen, die Schulmensa in eine Sporthalle zu integrieren. Trotzdem müssen aus Sicht des Quantum-Geschäftsführers Müller die bisherigen Planungen nicht für den Papierkorb gewesen sein: Er schlägt vor, den Raumbedarf nochmals zu überarbeiten und dem Gemeinderat zur finalen Entscheidung vorzulegen. Der Architekt Seibert könne seine Sanierungsplanung dementsprechend aktualisieren und „bei den Flächen nachschärfen“. „Das wäre schnell fertig, da die bisherigen Planer die Gegebenheiten kennen.“ Müller machte zudem darauf aufmerksam, dass außer dem Architekten auch Fachbüros für Elektro sowie Heizung-Lüftung-Sanitär bereits Leistungen erbracht haben. „Rein formal“ hätten die bisherigen Planer einen Anspruch, weitere Schritte selbst auszuführen. „Sie hätten sagen können, wir haben Verträge. Es ist äußerst fair und kulant, dass sie bereit sind auszusteigen.“

Das Büro Quantum selbst müsste demnach nur noch die Varianten Neubau am jetzigen Standort und Neubau an einem anderen Standort durchkalkulieren. Müller sagte, damit erhalte die Stadt „eine angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“ mehrerer Varianten. Er riet ausdrücklich davon ab, noch einmal aufwendig die Betriebskosten zu ermitteln. Denn egal ob Generalsanierung oder Neubau, „Sie haben in allen drei Varianten eine nagelneue Halle“. Auch bei einer Sanierung müsse die Energieeinsparverordnung eingehalten werden.

Für die Neubau-Konzeptstudien durch Quantum würden netto circa 48 000 Euro anfallen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig, beim Architekten Seibert anzufragen, was die Aktualisierung seiner Sanierungsplanung kosten würde. Um dieses Paket dann wiederum mit dem Alles-aus-einer-Hand-Paket des Büros Riehle vergleichen zu können, wird gefragt, ob dessen 125 000-Euro-Angebot durch Herausnehmen vorhandener Teilleistungen billiger würde.

Zuerst Raumbedarf festklopfen

Peter Vollmer und Annemarie Vollmar (beide CDU) äußerten ihre Verwunderung, dass die Stadtverwaltung beim Büro Quantum offenbar nur die Varianten Generalsanierung, Neubau am jetzigen und Neubau an einem anderem Standort angefragt hatte. Seit wann denn die vom Gemeinderat im September 2016 mehrheitlich beschlossene, später durch den Bürgerentscheid gekippte Teilsanierung vom Tisch sei? Sei sie nicht, antwortete Bürgermeister Achim Deinet: Die Planungen seien eingefroren worden. Auch jetzt könne bei einer Überprüfung immer noch herauskommen, dass der damals ermittelte Raumbedarf ausreiche – dann entspräche die Sanierungsvariante der damaligen. Andernfalls müsse sie aktualisiert werden: „Man muss zuerst das Raumkonzept definieren, nur auf der Basis kann man Varianten vergleichen.“