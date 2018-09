Evelyn Blersch wird neue Ortsvorsteherin von Reichenbach. Sie folgt auf Stefan Koch, der weggezogen ist und das Amt damit nicht weiter ausüben kann. Auf den einstimmigen Vorschlag des Ortschaftsrats hat der Schussenrieder Gemeinderat die 35-jährige Blersch ebenso ohne Gegenstimme gewählt. Die Verabschiedung Kochs und Verpflichtung Evelyn Blerschs erfolgen in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 25. Oktober von 20 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus.

Evelyn Blersch ist erst 2017 von Bad Buchau nach Reichenbach gezogen und lebt dort mit ihrem Mann und der kleinen Tochter. Aber da ihr Mann hier daheim ist, sagte die 35-Jährige, fühle sie sich „eigentlich schon seit 14 Jahren“ und in stetig wachsendem Maße als Reichenbacherin. Nach dem Abschluss als Betriebswirtin an der Berufsakademie in Ravensburg habe sie bis zur Babypause in der Kundenbetreuung und im Vertriebsinnendienst gearbeitet. Dank familiärer Unterstützung ist die Mutter jetzt bereit, sich in die Arbeit als ehrenamtliche Ortsvorsteherin zu stürzen. „Ich will die Rahmenbedingungen im Ort so mitgestalten, dass er für Jung und Alt lebenswert ist“, sagte sie. Auch kommende Generationen sollen nach Studium und Ausbildung gerne wieder nach Reichenbach zurückkehren.