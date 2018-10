Es braucht ein weiteres Modegeschäft in Bad Schussenried

Immer mehr Menschen kaufen gerne in Bad Schussenried ein – obwohl gleichzeitig einige Läden in der Innenstadt zugemacht haben. Zu diesem Ergebnis kommt das neue Einzelhandelskompendium der Industrie- und Handelskammern (IHK) Ulm und Schwaben, das diese Woche veröffentlicht worden ist.

Das Einzelhandelskompendium wird alle fünf Jahre aufgelegt und soll zeigen, wie sich der Einzelhandel in den Innenstädten und Ortskernen entwickelt. Die gefühlte Nachfrage wird dabei durch die genannten Zahlen konkretisiert und zeigt den Stadtverwaltungen, Gemeinderäten, aber auch den Händlern selbst auf, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Aktuell wurden 18 Innenstädte der IHK-Region Ulm und der Landkreise Neu-Ulm und Günzburg analysiert.

Das Fazit, das Josef Röll für Bad Schussenried zieht, ist positiv. „Für seine Größe steht die Stadt gut da“, sagt der Referent für Handel der IHK Ulm. Bad Schussenried habe einen soliden Branchenmix. Im Bereich der Haushaltswaren sei die Stadt sogar überversorgt. Aber, und das nichts Neues: Es gibt zu wenige Bekleidungsgeschäfte - und zwar vor allem im Bereich „klassisch hochwertig“. Das entspricht jener Zielgruppe, die früher im Modewarengeschäft Zinser eingekauft hat. Diese Zielgruppe sei nach Biberach oder Ravensburg abgewandert. Ein gleichwertiges Geschäft nach Bad Schussenried zu holen, sei aber schwierig. „So etwas wie der Biberacher Kolesch in klein, das wäre gut“, so Röll.

Röll erklärt, dass eine Innenstadt dann als attraktiv gilt, wenn es dort einen Mix aus inhabergeführten Geschäften und Filialen bekannter Ketten gibt. In Zahlen ausgedrückt: In Bad Schussenried gibt es insgesamt 52 Ladenlokale, wovon jedoch nur 12 Prozent Filialen sind. Das ist nicht wenig, aber eben auch nicht viel. „Ketten wie H&M oder C&A werden aber nicht nach Bad Schussenried kommen, dafür ist die Kaufkraft zu gering“, so seine Analyse. Daher sei auch große Frage, welcher Händler noch für die noch nicht vermieteten Räume im geplanten Areal Metzgergässle gewonnen werden könne. Denn nicht nur das Einzelhandelskompendium, auch die zuletzt von der Stadt in Auftrag gegebenen Studien hätten ja gezeigt, dass es vor allem an Geschäften im Bereich Mode, Schuhe, Sport mangele.

Die zweite Herausforderung ist der Leerstand, der momentan 12 Prozent beträgt. Und in mehreren Geschäften stünde der Generationenwechsel erst noch an. Dabei sei es vor allem in den inhabergeführten Läden nicht leicht, die Nachfolge zu regeln. Und auch bei dieser Herausforderung stünden vor allem die Bekleidungsgeschäfte vor einem massivem Problem. Online-Händler wie Zalando würden dem klassischem Einzelhandel immer mehr Kundschaft klauen. Der Stadtverwaltung ist dieses Problem bekannt. Zuletzt stand daher der Vorschlag im Raum, einen ehrenamtlichen Kümmerer zu ernennen, der als Schnittstelle zwischen Vermietern und potentiellen neuen Betreibern fungieren soll. Die Stelle ist jedoch noch vakant. „Da braucht es jemand, der beide Seiten kennt und versteht, diesen Job kann kein städtischer Beamter übernehmen“, ist sich Röll sicher.

Wer genau in Bad Schussenried einkauft, wurde nicht erhoben. Röll vermutet jedoch, dass es vor allem die Schussenrieder selbst sind, und dass der leichte Zuwachs von 2,6 Prozent – im Vergleich zu 2011 – primär auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist. Die vielen neuen Baugebiete haben sich also, in Hinblick auf den Handel, bereits ausgewirkt. Bad Schussenried gilt mit seinen 8553 Einwohnern als Unterzentrum. Es ist als Einkaufsstandort nicht stark genug, um Kundschaft aus Biberach zu ziehen. Gleichzeitig ist der Handel jedoch stark genug, um zu verhindern, dass zu viele Schussenrieder außerhalb einkaufen. Zu diesem Fazit kommt zumindest die neue Studie. Ein weiterer wichtiger Faktor sei der Tourismus. „Das ist nicht zu unterschätzen. Natürlich wird sich kein Tourist bei uns eine Waschmaschine kaufen, aber die Menschen schlendern gerne durch die Fußgängerzone, wenn sie davor im Kloster oder in der Brauerei waren und schauen, was es sonst noch so gibt.“ Dass so gut wie alle Läden in Bad Schussenried so zentral liegen, ist daher ein entscheidender Vorteil.