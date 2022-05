Erster Teil des „Haus Regenta“ bezugsfertig

Das in die Jahre gekommene Pflegeheim „Haus Regenta“ in Bad Schussenried wird seit gut eineinhalb Jahren einer umfassenden Sanierung unterzogen. Jetzt bereitet der Betreiber, die in Füssen ansässige Charleston Gruppe, die kurz bevorstehende Wiedereinweihung eines ersten Kontingents des dreiteiligen Komplexes vor. Wie die Unternehmensleitung in einer Pressemitteilung meldet, sei der erste Bauabschnitt der Kernsanierung im sogenannten „Haus 3“ abgeschlossen.

Dies ist ein neungeschossiges Gebäude mit insgesamt 59 Wohneinheiten. Bereits zu Ostern konnten die Bewohnerinnen und Bewohner der ersten 24 neugestalteten und modernisierten Zimmer ihre neuen Domizile beziehen, die nach umfangreichen Arbeiten laut Pressemeldung nunmehr auf modernem Stand sind. So wurden sämtlicher Bäder barrierefrei und teilweise auch rollstuhlgerecht ausgestattet. Auch die technische Ausstattung wurde aufgewertet, vom Schwesternruf über die Zimmerillumination bis hin zur Brandmeldeanlage und den Einbau von Automatiktüren in den Fluren.

Dazu Sebastian Kabak, CEO der Charleston Gruppe: „Die Sanierung des gesamten Komplexes wird bei laufendem Pflegebetrieb durchgeführt und das ist natürlich eine Belastung für alle, sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Angehörigen und das Personal. Ihnen allen sind wir zu großem Dank verpflichtet. Das gilt ausdrücklich auch für unsere Nachbarn, die ebenfalls unmittelbar dem Baustellenbetrieb ausgesetzt sind.“

Bis zum Jahresende soll ‚Haus 3‘ vollständig kernsaniert und an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden. Anschließend folgen in weiteren Bauabschnitten die Häuser 1 und 2, die wiederum bis zum Jahresende 2023 bezugsfertig werden sollen.