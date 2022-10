Erlebnistag in den Klöstern Oberschwabens

Preis für die Sonderführung am 9. Oktober: Erwachsene 8 Euro, Ermäßigte 4 Euro, Familien 20 Euro. Eine Anmeldung bei der Klosterverwaltung unter 07583 / 9269140 ist möglich. Das gesamte Programm ist auch online einzusehen unter

Mit Führungen, Konzert und Kinderrallye laden die oberschwäbischen Klöster Schussenried und Wiblingen am Sonntag, 9. Oktober, zum „Erlebnistag im Kloster“ ein. Bereits zum siebten Mal veranstalten die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) den Aktionstag in ausgewählten ehemaligen Klöstern in ganz Baden-Württemberg.

In Kloster Schussenried werde der „Erlebnistag im Kloster“ mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein begangen, so die SSG. Gemeinsam mit dem fliegenden Pater Mohr können sich die Besucherinnen und Besucher um 15 Uhr auf Entdeckungsreise durch die Räume des Klosters begeben. Bei einer Kinderrallye mit spannenden Fragen geht es auf eigene Faust durch die ehemaligen Klosterräume. Wer das gesamte Kloster und seine Geschichte kennenlernen möchte, kommt bei einer öffentlichen Führung durch die Anlage des ehemaligen Prämonstratenserklosters um 14.30 Uhr auf seine Kosten. Ein besonderes Highlight ist die musikalische Klosterreise um 13 und 14 Uhr: Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf führt mit Musik und Geschichten durch die Barockzeit. Jeweils circa 20 Minuten können Gäste das Orgelspiel im Bibliothekssaal genießen und den Geschichten des Kirchenmusikers lauschen. Außerdem ist die Ausstellung „Experimentelle 21“ mit zeitgenössischer Kunst geöffnet.