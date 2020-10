Im Kloster Schussenried findet am Sonntag der „Erlebnistag im Kloster“ statt, den die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Kloster Bronnbach bei Wertheim veranstalten. Das Kloster Schussenried lädt zu einem Familientag rund um die große Themenausstellung „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ ein – mit Familienführungen, dem „Kartonorchester“ Volker Illi und einer Zeitreise mit dem fliegenden Pater Mohr.

Um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr bietet Kuratorin Ricarda Geib jeweils eine Führung für Familien durch die aktuelle Ausstellung „Kind! Zuckerbrot und Wunderland“ an. Im Fokus stehen zeitgenössische Kunstwerke in den verschiedenen Themenräumen im Konventbau und in Teilen des Parks, die sich mit der Welt des Kindes beschäftigen. Für junge Gäste gibt es den ganzen Tag über ein Rallye-Angebot durch die Themenschau mit Frage- und Suchspielen. Um 13.30 Uhr werden die drei Gewinner des Fotowettbewerbs ausgelost.

Um 13 und 16 Uhr tritt das „Kartonorchester“ im Bibliothekssaal auf: Volker Illi präsentiert lustige Musik und verrückte Instrumente. Seinen selbstgebauten Kreationen entlockt er laut Ankündigung „feinakustische Phänomene“ – ein Klangerlebnis der besonderen Art. Auch die „Zeitreise“ mit dem fliegenden Pater Mohr um 15 Uhr ist ein besonderes Erlebnis: Der Chorherr, der im 17. Jahrhundert lebte, stellt sein Kloster vor. Der legendäre Flugpionier, der sich Flügel aus Vogelfedern baute, ist auf dem Deckenbild in der Klosterbibliothek zu sehen. Das Fresko zeigt das Universalgenie beim Abflug. Alle Angebote zum Familientag in Kloster Schussenried sind im regulären Eintrittspreis enthalten. Mit dem Titel „Klöster für die Ewigkeit“ erinnern am 11. Oktober die teilnehmenden Klöster an eine ihrer Funktionen: Sie waren Orte des Gedenkens und der Erinnerung. Stifter unterstützten einst die Abteien mit Schenkungen und erhofften sich als Gegenleistung das „ewige Leben“.

Die Mönche waren verpflichtet, für das Seelenheil der meist adeligen Wohltäter zu beten. Die Stifter wollten sich außerdem möglichst repräsentativ in den Klosteranlagen verewigen und beauftragten Maler und Bildhauer, kostbare Kunstwerke zu schaffen. Am „Erlebnistag im Kloster“ erkunden Besucher die kunstvoll gearbeiteten Kunstschätze wie Altäre, Gemälde und Grabmäler, aber auch die Klosterarchitektur und die Gärten.

Für die Führungen ist eine Anmeldung bei der Klosterverwaltung Schussenried ist unter der Telefonnummer 07583/9269140 erforderlich. Eine Übersicht über das Programm am 11. Oktober ist auf dem Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten unter www.schloesser-und-gaerten.de abrufbar. Die Veranstaltungen sind auf die Regeln der Corona-Verordnung des Landes abgestimmt.