Erkennen, in welcher Situation ein Kind Hilfe braucht

Zwei Vertreterinnen der SOS-Kinderdörfer haben vor Kurzem das Caspar-Mohr-Progymnasium besucht. Liebe und Geborgenheit – das verbinden die meisten Kinder und Jugendlichen mit „Familie“. Was aber, wenn es nicht so ist? Anna Ziller und Sophia Wild, zwei Referentinnen des „SOS Kinderdorfs“, berichteten den Schülern der 8. und 10. Klasse, wie das Leben der Kinder verläuft, die bei ihnen wohnen.

Wann ist das Kindeswohl gefährdet? Körperliche und seelische Gewalt, Vernachlässigung, darauf kamen die Schüler selbst. Eindrucksvoll waren für die Schüler die Fallbeispiele, von denen die Referentinnen aus ihrer Praxis berichteten. Wie können Außenstehende erkennen, dass es einem Kind nicht gut geht? Auffällige Verhaltensänderungen, keine Bereitschaft mehr, Freunde zu sich nach Hause einzuladen, Hunger – das können auch Mitschüler beobachten. Sie erfuhren, dass in einem solchen Fall man sich auch als Schüler an Schulsozialarbeiter oder Lehrer wenden sollte.

Was passiert im nächsten Schritt? Wo können Unterstützungsangebote noch die Familien stärken, wo muss ein Kind aus seiner Familie genommen – das war eine Frage, die die Jugendlichen stark bewegte. Und: Wer entscheidet das und auf welcher Basis? „Wenn man zum Beispiel vom Rumtoben lauter blaue Flecken hat – woher wissen die Ärzte dann, dass das nicht von den Eltern kommt?“ , kam die Frage. „Wenn jemand an den Schienbeinen blaue Flecken hat, dann hat jemand einen Garten oder ist sonst viel draußen – aber blaue Flecken am Bauch oder Rücken, die holt sich ein Kind auf normalem Weg selten. Das weiß auch jeder Arzt“, so die Antwort.

Die Schüler bekamen zudem einen ersten Einblick, wie die Betreuung von Kindern aussehen kann, die nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können: „Der Staat sorgt für die „drei S“: satt, sicher, sauber. Wir versuchen mit Hilfe von Spenden mehr zu leisten, zum Beispiel durch die enge Beziehung zu der SOS-Kinderdorfmutter oder dadurch, dass die Kinder sich um Tiere kümmern und so lernen, stabile Beziehungen aufzubauen“, erklärten die Referentinnen. In Klasse 10, in der die Schüler ein einwöchiges Sozialpraktikum absolvieren, stellten die Referentinnen auch vor, über welche Berufsfelder eine soziale Organisation verfügt. Keineswegs werden hier nur als Erzieher, Sozialpädagoge oder Therapeut gebraucht, sondern auch Betriebswirtschaftler oder ITler. Gefragt nach dem einen zentralen Kriterium für ihre zukünftige Berufswahl, antworteten die meisten der Jugendlichen: Freude und Abwechslung. Mit Blick auf diese innere Zufriedenheit, die den Schülern bei der Berufsentscheidung wichtig ist, ermunterten die beiden Referentinnen, bei der Suche nach der passenden Stelle auch auf den Inhalt der Arbeit zu schauen.