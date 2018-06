Erfolgreicher Saisonauftakt für Bad Schussenried

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben zum Start der Oberliga-Saison souverän beim TC Markwasen Reutlingen II mit 8:1 gewonnen. Am kommenden Sonntag, 17. Juni, steht nun das erste Heimspiel für die Schussenrieder an. Gegner sind dann im Derby die SF Schwendi (Spielbeginn: 10 Uhr).

Bei extrem sommerlichen Temperaturen traten für die Schussenrieder in der ersten Runde an Position zwei Linus Erhart (Leistungsklasse/LK 1, gegen Adrian Eitle/LK 2), Michael Walser (LK 1, gegen Patrick Haspel/LK 3) und Spielertrainer Bernd Elshof (LK 1, gegen Tobias Notter/LK 8) an. Alle drei TCS-Spieler waren ihren Gegnern deutlich überlegen. Der Österreicher Erhart gewann verdient mit 6:3 und 6:4, Walser setzte sich mit 6:0 und 7:6 durch und Elshof ließ seinem Gegner beim 6:1 und 6:1 wenig Chancen.

In Runde zwei gingen dann für den TCS die neue Nummer eins Dominik Böhler, an Position drei David Gaissert und an Position fünf Gabriel Pfanner an den Start. Böhler, der mit Erhart, Pfanner und Gaissert in Dornbirn (Österreich) soeben den Aufstieg von der 2. Bundesliga in die Eliteliga geschafft hat, ging hoch konzentriert gegen seinen bolivianischen Gegner, Sebastian Eguez Paz (LK 2), zur Sache und gewann mit 6:4 und 6:2. David Gaissert (LK 1) hatte mit Simon Schröder (LK 3) mehr Probleme, da er auch durch eine Verletzung am Handgelenk lädiert war. Dennoch siegte der Schussenrieder mit 6:3, 4:6 und 10:3. Das letzte Einzel des Tages bestritt Gabriel Pfanner (LK 1) gegen Felix Hummel (LK 7). Auch dieses Match wurde zugunsten der Schussenrieder entschieden (6:3, 6:2). Somit stand es nach den Einzeln 6:0 für die Gäste und die Doppel waren nur noch reine Formsache.

Dennoch wollte der TCS alle drei Doppel für sich entscheiden, um ein Ausrufezeichen im ersten Spiel für die Konkurrenz zu setzen. Schließlich konnten die Schussenrieder das Einser-Doppel mit Böhler/Walser (6:7, 6:0 und 10:7) und das Dreier-Doppel mit Erhart/Elshof (6:1 und 6:3) für sich entscheiden. Lediglich das Zweier-Doppel musste abgegeben werden, da Gaissert/Pfanner gegen starke Reutlinger beim 5:7 und 2:6 das Nachsehen hatten. Am Ende schlug folglich ein souveräner 8:1-Auftaktsieg für den TCS zu Buche.