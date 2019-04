Zwischen Wiederverkäufern und Produzenten, Traditionshandwerkern und modernen Einzelhändlern hatten die Besucher in Bad Schussenried am Sonntag die Auswahl. Zum Verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt luden jene ein, die überwiegend nicht mehr selbst produzieren – beim Handwerkertag im Oberschwäbischen Dorfmuseum stellten mehr als 30 Aussteller ihre Ware, ihr Können und Wissen vor.

Während die Gäste des Verkaufsoffenen Sonntags ohne Alltagsstress bummelten, wollten die Museumsbesucher schauen, lernen und schwelgen.

Viele der Flanierenden hatten beide Veranstaltungen besucht und manche entdeckten schmunzelnd eine Verbindung zwischen den festen: Einen kleinen Leiterwagen. In der Stadt war er mit Kartoffeln beladen und ein Hingucker – im Museumsdorf wurde gezeigt, wie ein Leiterwagen gebaut wird.

In der Stadt wurde industriell Gefertigtes verglichen – im Museum dagegen beim Polsterer oder am Webstuhl, bei der Stickerin oder der Schneiderin Tipps für’s eigene Hobby abgeholt. Der Bürstenmacher musste ebenso viele Fragen beantworten wie Inge Exner aus Illertissen. Sie wird im Bekanntenkreis „Netz-Inge“ genannt. „Als ich 40 war, habe ich von meiner Großmutter das gesamte Werkzeug geerbt und seither bin ich eben Haarnetzmacherin,“ lacht sie und erzählt ungemein spannend über diese doch eher unbekannte Handwerkskunst und wie sie an ungewöhnliche Muster kommt. „Im Winter fahre ich in Museen und schau mir auf alten Gemälden die Haarnetze der Frauen an. Tragen kann man die Netzle in jedem Alter – aber auch in Verbindung mit einer Tracht oder einem Abendkleid.“

Konzentriert arbeiten mussten alle Aussteller, doch es gab Unterschiede. Kräftezehrende Muskelarbeit zeigte der Korbmacher, Filigranes präsentierte die Klöpplerin. Nicht gerade leise ging es bei der dampfbetriebenen Spaltmaschine, dem Schmied oder auch dem Riemenschneider zu. Man glaubt es kaum, dass es Krach macht, ein Ledertäschchen zu erstellen, jedoch treffen beim Löcherstanzen mit der Lochpfeife und dem Hammer Metall auf Metall und das gibt einen ordentlichen Knall.

Gegenüber drehte der dreijährige Pius als jüngstes Mitglied des museumseigenen Fördervereins die Kartoffelwaschmaschine

Es ist beruhigend zu sehen, dass alte und junge Handwerker die Traditionen am Leben halten und Historie begreifbar machen. Auch bei der Glasperlendreherin Claudia Unger sammelten sich Bewunderer. Sie beobachteten, wie die Kunsthandwerkerin aus Schemmerhofen mit ruhiger Hand unterschiedliche Glasstäbe zum schmelzen brachte und aufs Neue miteinader verschmolz.

Beim Grünholzdrechsler flogen die Späne um die Wippdrehbank und die Erzählgeschichten an der Sockenstrickmaschine rühren zu Tränen. Bei so viel Handwerk und Naschwerk bereitete das ausgeprägte Aprilwetter keine schlechte Laune.